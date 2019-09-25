0553 313 94 23

WhatsApp'tan gelen tehlike! İnanılmaz yöntem

Kırıkkale'de bir dolandırıcı, WhatsApp üzerinden resmi bir kuruma ait kaşenin olduğu 63 bin Türk Liralık televizyon listesini mağaza yetkilisine gönderdikten sonra gittiği nakliye aracı ile 6 adet televizyonu alıp kayıplara karıştı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
WhatsApp'tan gelen tehlike! İnanılmaz yöntem

Kırıkkale'de bir dolandırıcı, resmi bir kurumun kaşesini kullanarak 63 bin Türk Lirası değerindeki hazırladığı televizyon listesini beyaz eşya mağazası müdürü S.P'ye WhatsApp üzerinden gönderdikten sonra arayıp 3-4 adet televizyon alacaklarını söyledi.

Daha sonra S.P. listedeki televizyonları hazırlayıp kendisini arayan şahıslara bilgi verdikten sonra gün içinde gönderilen nakliye aracı ile 6 adet televizyonu aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Aradıkları telefon numarasına bir daha da ulaşamayan S.P., dolandırıldığını fark ettikten sonra polise başvurdu.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda nakliye aracını tespit ederek Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yapılan kontrollerde araçta 6 adet televizyon ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile mağaza müdürü S.P'ye televizyonlar teslim edildi. Polis, şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
  1. WhatsApp
  2. Kırıkkale
  3. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri
  4. Polis
  5. Ankara'nın Elmadağ ilçesi
  6. Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. kaşe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener elindeki anket sonucunu paylaştı! 'Partimizin oyları Ahmet Davutoğlu'na kayıyor'
    1. Meral Akşener elindeki anket sonucunu..
    2. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3..
    3. Bakan Koca açıkladı! Milyonlarca lira..
    4. "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    5. Fatih Terim’den Ali Koç’a bomba cevap
    6. Özbekistan ile yatırım fırsatlarına..
    7. Kibar Holding, yenilikçi fikirleri..
    8. Erdoğan duyurmuştu! Araçta sigaraya..
    9. Hurmanın faydaları nelerdir? Günde kaç..
    10. Pegasus’a “Ulusal Kazanan” ödülü
    11. Türk Telekom’da üst yönetim değişikliği
    12. İhanet toplantısının perde arkası..
    13. Şoka uğratan olay! Kuzeninin yerine..
    14. Şirketlere hem kredi hem cihaz..
    15. Balıkesir’de 55 düzensiz göçmen..
    16. ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’..
    17. 'Şifreli haberleşiliyor' gerekçesiyle..
    18. Akşener'den güldüren CHP-HDP..
    19. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    20. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    21. IMF’nin peşinde koşanlar ülkeyi batağa..
    22. Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı
    23. EYT çıkarsa erken emekli kimleri..
    24. Göztepe Yozgatspor 1959 maçı ne zaman..
    25. Binali Yıldırım'ın yeni görevini..
    26. En çok fındık satılan ülke belli oldu!
    27. 2020 Akademik personel maaşları ne..
    28. Kolombiya'da Galatasaray çılgınlığı!
    29. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının..
    30. Bursa'da "dumansız araçlar" uygulaması
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...