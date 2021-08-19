WhatsApp’tan flaş karar! 'Sinir bozucu özellik’ olarak yorumlanmıştı: Süre uzatıldı

WhatsApp son yayınlanan beta güncellemesiyle bir süredir kullanımda olan ve sinir bozucu özellik olarak bilinen süreli mesajların kapsamını genişletti.

WhatsApp’ın Android beta sürümü güncellemesi yeni özelliklerle yayınlandı. Geliştiriciler yeni yayınlanan 2.21.17.16 sürümünde geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan süreli mesajlarla ilgili detaylar keşfetti.

Süreli mesajlar özelliği, bir grup ya da bir kişiyle olan sohbetlerde yer alan mesajların, belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Mevcut kararlı sürümlerde yalnızca 7 günlük seçenek sunan geliştiriciler, daha önceki beta sürümlerde 24 saatlik bir süre seçeneğini de test etmeye başlamışlardı. Kullanıcılar bu özelliği mesajları daha sonra göremediği için sinir bozucu özellik olarak adlandırmıştı. Şimdiyse bu kapsamı daha çok genişletmek isteyen WhatsApp geliştiricileri, 90 gün süre seçeneği üzerinde çalışıyorlar.

WhatsApp'ın Kaybolan Mesajlar ya da Süreli Mesajlar özelliğine eklenen 90 gün seçeneği, WABetaInfo aracılığıyla açığa çıkarıldı. Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda, henüz test aşamasında olan 24 saat seçeneğinin korunmaya devam ettiğini, geliştiricilerin yeni bir seçenek olan 90 günü eklediklerini görüyoruz.