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Teknoloji WhatsApp'tan bomba özellik! Yakında...
Teknoloji

WhatsApp'tan bomba özellik! Yakında...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp önemli bir özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 14:48:00 -
WhatsApp'tan bomba özellik! Yakında...

WhatsApp en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olmasına rağmen, sunulan özellik açısından Telegram ve Signal gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Yeni özelliklerle karşımıza çıkan şirket, daha fazla kullanıcıya hitap etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kısa bir süre önce Beta kullanıcılarına uygulama içindeki diğer web sitelerinden video oynatma olanağı sunan WhatsApp, yeni bir özellik ile karşımıza çıktı.

 

Yanlış gönderilen mesajlar ve paylaşılan durumlar, birçok kullanıcının muzdarip olduğu sorunlar arasındadır. Kullanıcı deneyimini artırmak isteyen WhatsApp, yeni özellikleriyle hata yapan kişilere hatalarını hızlı bir şekilde geri alma fırsatı sunuyor.

Şirket, yanlışlıkla gönderilen durum güncellemesi için Geri Al özelliğini test etmeye başladı. WhatsApp uygulamasının teste başladığı Geri Al özelliği yanlışlıkla durumları paylaşan kullanıcılar için kısa süreli kurtarıcı olarak geliyor.

Durum güncelleştirmesini geri almanızı sağlayan özellik, işlem tamamlandığında kullanıcıları bilgilendiriyor. Kullanıcılar, durum güncellemesi paylaşıldıktan sonra ekranda görünen Geri Al düğmesine basarak yüklenen görüntüyü doğrudan silebilecekler.

WhatsApp bir süre önce birleştirilebilir arama özelliğini grup sohbetlerine entegre edeceğini açıklamıştı. Farklı özelliklerle kullanım ve etkileşim kolaylığını artırmayı hedefleyen şirket, Telegram'ı taklit etmeye devam ediyor. 

(Teknolojioku)

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