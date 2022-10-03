WhatsApp'tan bomba özellik!

WhatsApp, Anket oluşturma özelliği için aylardır süren geliştirme çalışmalarında sona geldi. Ve sonrasında WhatsApp Anketler özelliği sınırlı sayıda beta test kullanıcısı için kullanıma sunmaya başladı.

Anketler, son birkaç yıldır hemen hemen tüm sosyal medya platformlarında görmeye başladığımız bir özellik sayılır. YouTube, anketleri Topluluk sekmelerine ekledi. Facebook ve Instagram’da ise Hikayeler içinde anketler çıkartması var. Şimdi de WhatsApp, kullanıcı kitlesinin sohbetlerde anket yapmasına izin vererek rekabete katılmak istiyor.

WhatsApp çok yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya platformu olduğundan ve gerçek hayattaki iletişim açısından neredeyse tamamen SMS ve sesli aramanın yerini aldığından, anketler beklenenden daha kullanışlı bir özellik olabilir. İş arkadaşları etkinlik tarihlerine kolayca karar verebilir, büyük arkadaş grupları hangout noktalarını seçebilir ve eminim ki bu özellik geniş çapta kullanıma sunulduğunda insanlar benim basit aklımın hayal edebileceğinden daha yaratıcı kullanımlar bulacaktır.

WABetaInfo tarafından bildirildiği üzere, anketler özelliği daha önce geliştirme aşamasındaydı. Ancak son 2.22.21.16 sürümüyle, belirli kullanıcılar bunları kendileri deneyimleyebilecek. Bu beta derlemesine şu anda yalnızca Android kullanıcıları erişebiliyor, ancak beta testi için yavaş yavaş iOS kullanıcılarına da sunulacaktır. Ancak, anketler özeliğini ilk kez görmediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Daha önce de belirtildiği gibi, anketler bir süredir geliştiriliyordu, daha önce WhatsApp’ın masaüstü sürümünü kullanan kişiler için kısa zaman aralığında da olsa denemeye sunulmuştu. Bu, yeni arayüz ve ekran görüntüleri ile ilgili en son bilgilerle birleştiğinde, son kullanıcıların anketleri nasıl görüneceği açısından net bir resim elde ediyoruz.

Özellik grup yöneticileriyle sınırlı olmayacağı için herkes anket yapabilecek ve bunları diğer grup üyeleriyle paylaşabilecek. Anketlere toplam on iki seçenek eklenebiliyor, böylece kullanıcılara bir dizi seçim sunulabiliyor. Birden fazla seçenek seçilebilir ve bir kullanıcı isterse, seçenekler belirli sıralarda manuel olarak da sıralanabilir. Şu anda, anketler için belirlenmiş bir süre sınırı yok ve bir gruptaki tüm bireyler sonuçları herkese açık olarak görebilir. Elbette, tüm bu bilgiler beta test kullanıcılarının anketleri nasıl kullandığına bağlı olarak değişebilir.

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