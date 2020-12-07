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Teknoloji Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor
Teknoloji

Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 2021 yılından itibaren yeni gelecek tüm güncellemelerin uygulama içerisinde duyurulmasını sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:44:00 -
Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni gelecek güncellemelerle ilgili önemli bir karar aldı. 2021 yılında geçerli olmak üzere gizlilik politikalarında güncelleme yapan şirket, yeni gelecek güncellemelerin uygulama içerisinde duyurulmasını sağlayacak.

WABetaInfo ekibi tarafından aktarılan bilgilere göre Whatsapp, yeni yapacağı güncellemeler için kullanıcılara 'Kabul Et' ve 'Hesabını Sil' olmak üzere iki farklı seçenek sunacak.

Gelecek olan gizlilik güncellemeleri için kullanıcılardan bazı izinler istenecek. Gizlilik koşullarını kabul eden kullanıcılar Whatsapp'ı kullanmaya devam edebilecek ancak kabul etmeyen kullanıcılar Whatsapp hesaplarını kapatmak zorunda kalacak.

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