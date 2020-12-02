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Teknoloji Whatsapp'ta yeni bir dönem başlıyor
Teknoloji

Whatsapp'ta yeni bir dönem başlıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, iddialara göre Hizmet Şartları Sözleşmesi'nde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:20:00 -
Whatsapp'ta yeni bir dönem başlıyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni bir dönem başlatıyor. Aktarılan bilgilere göre uygulama geliştiricileri, kullanıcı sözleşmesinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. WABetaInfo ekibi tarafından keşfedilen değişiklikler, söylentilere göre 8 Şubat 2021'de kullanıcıların onayına sunulacak.

Yeni değişiklikler, kısa bir süre sonra yayınlanması beklenen bir özellikle birlikte kullanıcıların onayına sunulacak. Bu özellik, uygulama tarafından gönderilen ve kullanıcılardan onay alınması gereken değişiklikler için yeni bir banner sayfası içerecek.

Whatsapp, söz konusu özellik ile birlikte ilk olarak kullanım şartı sözleşmesi değişikliklerini kullanıcılara gönderecek. Gönderilecek bildirimler, açılabilir bir ekranda görüntülenecek. Kullanıcılar ise bu bildirimlerde yer alan değişikliklere onay verebilecek.

WABetaInfo ekibinin iddialarına göre yeni güncellemede, Whatsapp'ın kullanıcı verilerini nasıl kullanacağı ve işletmelerin Facebook hizmetlerinden nasıl faydalanabileceklerine dair bilgilendirmeler yer alacak. Yeni Hizmet Şartları Sözleşmesi'nin 8 Şubat 2021 tarihinde kullanıcıların onayına sunulması bekleniyor.

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