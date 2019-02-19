WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer böyle bir uyarı görürseniz...

Teknoloji devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Kullanıcılar hergün binlerce mesaj ve medya dosyasını birbirine gönderiyor. WhatsApp'ın popülerliği siber saldırganlarından da gözünden kaçmış değil. Siber suçlular geliştirdikleri zararlı yazılımlarla WhatsApp kullanıcılarını kandırıp, şifrelere ve değerli bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

Şimdi sıra WhatsApp'ta

Son zamanlarda Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlardan sonra şimdide WhatsApp için sahte bir uyarı virüsü dolaşıyor.

'WhatsApp hesabınız ele geçirildi' uyarısı şeklinde görülüyor. Bu virüste WhatsApp hesabının ele geçirilmiş olabileceğinden dolayı hesap doğrulaması yapılmasını talep ediyor.

Uyarıda 'tüm rehberdeki kişiler, mesajlar, fotoğraflar, dosyalar kaybolacak ve hiçbir zaman Whatsapp uygulaması kullanılamayacak' şeklinde bir sahte mesaj ekrana geliyor.

Bu uyarı ara ara telefonun ekranına geliyor. Virüs şu an için hem Android hem de iOS telefonlarda görülmekte.

Söz konusu virüse karşı korunma yöntemleri nedir?

Telefon ayarlarından tarayıcı geçmişini (Chrome / Safari) ve tüm bilgileri temizleyiniz.

Telefon ayarlarını kontrol ediniz. Anormal bir uygulama veya kısayol telefonda var mı? Bilmediğiniz uygulamalar telefonda varsa internetten araştırıp sonrasında kaldırınız.

Güncel bir virüs programla tarama yapınız. Özellikle malwarebytes tarzı virüs uygulamaları kullanılabilir.

Eğer manuel virüsü temileyemezseniz cihazın yedeğini alıp telefona format atınız. Yani fabrika ayarlarına döndürme adımlarını uygulayınız.

Alternatif olarak telefona hard reset atabilirsiniz.

(Hürriyet)