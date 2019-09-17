WhatsApp'ta büyük değişim! 100 MB'a yükseltildi

Dijital dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın veri paylaşım boyutu bilindiği üzere 16 MB ile sınırlıydı. Daha fazla boyutlara sahip dosyaların gönderilmesi mümkün değildi.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme ile 16 MB olan dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükselttiğini duyurdu.

WhatsApp resmi Twitter hesabından konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"Veri gönderme kotası değişti"

Şirket yaptığı paylaşımda; “Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp’ı kullanın” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulaması, bu hamle ile benzer amaçlar ile kullanılan Gmail, Microsoft Outlook vb uygulamalardan kullanıcı çekmeyi planlıyor.

Zaten günümüzde özellikle de iş alanlarında, Whatsapp grup sohbetlerinde dosya paylaşımı yaygın olarak kullanılıyor.

Şirketin yeni hamlesi ile kullanım kolaylığı birleşince, diğer uygulamaların kullanıcılarını kendi bünyesine çekmesi zor olmasa gerek.