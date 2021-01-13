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Teknoloji WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biriydi! Çöktü
Teknoloji

WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biriydi! Çöktü

WhatsApp'ın yeni güncellemesinin ardından binlerce kişinin kullanmaya başladığı görüntülü konuşma ve mesajlaşma uygulaması Skype dünya genelinde çöktü.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 17:26:00 -
WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biriydi! Çöktü

Dünyaca ünlü görüntülü konuşma ve mesajlaşma uygulaması Skype, saat 16.30 itibarıyla Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkelerde çöktü.

Erişim problemi yaşanan uygulamanın hem masaüstü hem de mobil sürümünde şu anda sorunlar var..

Downdetector verilerine göre söz konusu erişim problemi dünya genelinde yaşanıyor.

MSN Messenger ve Windows Live Messenger ile uzun yıllar kullanıcıların iletişimde kalmasını sağlayan ve sonrasında Skype ile yola devam eden Microsoft, geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ı silen kullanıcıları Skype platformuna davet etmişti.

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