WhatsApp'a yeni özellik geliyor

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik kullanıcılara sunulmaya hazırlanıyor. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlara emojilerle tepki verme özelliği geliyor.

WhatsApp'ın yeni sürümünde yer alacak emojilerle tepki verme özelliği ile kullanıcılar, gelen mesaj ya da grup bildirimlere üzerine yerleştirilmiş emojilerle tepki verebilecek. Öte yandan bu tepkiler anonim olmayacak. Yani karşı taraftaki kullanıcı tepkinin kimden geldiğini görebilecek. Ayrıca bu tepkiler bildirim olarak gönderilebilecek. Kullanıcı emojileri bildirim olarak alıp almamayı kendi seçebilecek.

Instagram ve Facebook Messenger'da var

WhatsApp'ın yeni sürümünde yer alması beklenen söz konusu özellik, Facebook Messenger ve Instagram uygulamalarında halihazırda kullanılıyor.

Test aşamasında olan özellik onaylanırsa WhatsApp'ın yeni sürümüyle herkesin kullanımına açılacak. Yeni sürümde bu özellik yer alırsa varsayılan olarak aktif olacak, istenirse sonrada "Ayarlar" altındaki tepki bildirimleri bölümünden devre dışı bırakılabilecek.