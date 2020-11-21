Whatsapp'a üç özellik birden geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, son beta sürümünde üç yeni özelliğini test etmeye başladı. Bu özellikler arasında gelişmiş sohbet duvar kağıtları, videoları göndermeden önce sessize alma ve Daha Sonra Oku özellikleri yer aldı. Peki yeni özellikler kullanıcılara neler sunacak?

Gelişmiş duvar kağıtları seçenekleriyle birlikte 32'si parlak, 29'u koyu temalı olan yeni duvar kağıtları eklenecek. Ayrıca duvar kağıtlarının opaklığı artık ayarlanabilir hale gelecek. Kullanıcılar, duvar kağıtlarını tüm sohbetlerde kullanmak yerine her sohbette farklı bir duvar kağıdı olarak ayarlayabilecek.

Daha Sonra Oku isimli özellik, arşivlenmiş sohbetler özelliğinin yerini alacak. Kullanıcılar, bildirim almak istemediği sohbetleri, 'Daha Sonra Oku' klasörüne taşıyabilecek. Daha Sonra Oku klasörü, uygulamanın üst kısmında yer alacak.

Testlerine başlanan bir diğer özellik ise kullanıcılara, videoların gönderilmeden önce sesini kapatma imkanı sunacak.

Henüz test aşamasında olan söz konusu özelliklerin önümüzdeki günlerde iOS ve Android platformlarında yayınlanması bekleniyor.