WhatsApp zorunlu veri paylaşımı durduruldu mu?

Dünya tarafından kullanılan ortak haberleşme aracı WhatsApp, tüm kullanıcılarına sözleşme sundu ve onaylamadığı takdirde 8 Şubat tarihinden sonra WhatsApp kullanamayacaklarını söyledi. Sözleşme içeriğinde kullanıcı verilerine erişim söz konusu idi. Bunun üzerine güvenlik açısından pek çok kullanıcı alternatif uygulamalara geçiş sağladı.

Milyonlarca kişinin WhatsApp’ı bırakışının ardından en çok kullanan mesajlaşma uygulamaları arasından WhatsApp geri planlara düşüş yaşadı. Vatandaşlar WhatsApp’ın sözleşmeyi geri çekip, çekmeyeceğine dair merak içerisine girmişti ki bugünün yaşanan gelişme bu merakı sonlandırdı.

WhatsApp geri adım atmak zorunda

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok kişinim tepkisini toplayan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu adım attı.

Kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ayrıca WhatsApp’ın veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu ilan edildi.

Rekabet Kurulu’nun açıklamaları şu şekilde:

Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştır.

Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir.

Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir.