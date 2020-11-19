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Teknoloji Whatsapp yeni bir özelliği test etmeye başladı
Teknoloji

Whatsapp yeni bir özelliği test etmeye başladı

Whatsapp uygulamasının güncellenen Android beta sürümünde, kullanıcılara sohbet veya duruma gönderecekleri videoların sesini kapatma imkanı sunacak yeni bir özellik ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 01:08:00 -
Whatsapp yeni bir özelliği test etmeye başladı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Uygulamanın güncellenen Android beta sürümünde, test aşamasında olan yeni bir özelik ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcılara sohbet veya duruma gönderecekleri videoların sesini kapatabilme imkanı sunacak.

WABetaInfo ekibi tarafından tespit edilen özellik ile birlikte kullanıcılar, bir video göndermek istediklerinde kırpma bölümünün alt kısmında yer alan hoparlör simgesine dokunarak videonun sesini kapatabilecek.

Henüz geliştirilme aşamasında olan özelliğin iOS ve Android platformlarında ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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