Whatsapp yazışmaları ABB’deki kirli tezgahı bir bir ifşa etti! Pastanın büyüğü Mansur'un

Sebahattin Ayan İstanbul

Belediyeye doldurduğu yargı mensuplarının birinci derecedeki akrabalarıyla kendisini garantiye aldığını sanan ve 109 soruşturma geçirdiği halde hiçbir ifade vermeden 101 tanesinden takipsizlik almakla övünen CHP’li Mansur Yavaş’ın vurgunları tek tek ifşa oluyor. Geçtiğimiz yıl yandaşlarına milyonluk konserler paslayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik yürütülen konser soruşturmasının yazışmaları deşifre oldu. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/331 esas sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde çok sayıda WhatsApp yazışması ve belgeye ulaşıldı. Elde edilen bulgular, kamuoyunda uzun süredir tartışılan “konser harcamaları” meselesini yeni bir boyuta taşıdı.

5 SENE ÖNCE 154 MİLYON TL ZARAR

Soruşturma kapsamında cep telefonları, SIM kartlar, bilgisayarlar ve harici depolama aygıtlarıyla ilgili incelemelerde özellikle konser organizasyonlarına dair yazışmaların yoğunluğu dikkat çekti. Bu yazışmalarda, ihale süreçlerine ilişkin bazı planlamaların resmi prosedürlerden önce şekillendiğine dair iddialar yer aldı. Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Yavaş yönetiminin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği sadece 32 konserde toplam 154 milyon 453 bin TL kamu zararı oluştuğu belirtildi. “Tek kaynak”, “özel yetki” ve “doğrudan temin” gibi kılıflarla adrese teslim yapılan ihaleler, belediyecilik tarihinin en büyük organizasyon skandallarından biri olarak kayıtlara geçti. Dosyanın en can alıcı noktasını, tutuklu sanık ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H.A.B ile organizatörler arasındaki WhatsApp trafiği oluşturuyor. Henüz ortada hiçbir ihale, resmi duyuru veya planlama yokken, sanatçı kaşeleri ve bütçelerin mesajlaşmalar yoluyla belirlendiği görüldü. İşte konserler için adeta bir “borsa”nın kurulduğunu gösteren mesajlar:

Ü.A.: “Funda Arar 800 artı KDV, Sefo 400.000, Hande Yener 400.000, Melike Şahin 200.000... Özlem Özdil 550, Zara 800, Ebru Yaşar 1.750, Burcu Güneş 1.000...”

H.A.B.: “Yarın konuşalım.”

Bilirkişi raporu, henüz kararı alınmamış işler için şirket sahiplerinin belediye bürokratlarına fiyat listesi göndermesi, ihaleye fesat karıştırmanın açık bir suç duyurusu olduğunu belirtiyor. Yazışmalarda, bazı organizasyonların belirli kişi veya firmalara yönlendirildiğine dair iddialar da dikkat çekti. Bu kapsamda, ihalelerin rekabet koşulları yerine ilişkiler doğrultusunda dağıtıldığına ilişkin değerlendirmeler bilirkişi raporuna yansırken, 08/09/2022 tarihinde daire başkanının, Yavaş’ın seçim kampanyasını yürüten isme doğrudan “işi bağlama” talimatı verdiği kaydedildi. O talimata dair WhatsApp yazışmaları ise şöyle:

MANSUR’UN GÖZBEBEKLERİ

H.A.B.: “8 Ekim tarihi için önce bütçe sonra tamam.”

S.Ç. (Enfest): “Tamam Başkanım hızla bütçe çalışıyoruz. Ama teknik bütçesi yüksek olacak, scaff sahne ve İstanbul’dan sistem istiyor… Hızlıca çalışıyorum bütçeyi.”

H.A.B.: “Bütçe önemli ona göre.”

Yazışmaların en çarpıcı kısımlarından biri, organizatörler arasındaki “pastadan pay alma” kavgası oldu. L.E. ile Ü.A. arasındaki diyaloglar, kayırmacılığın belediye koridorlarında nasıl kanıksandığını gösteren en büyük kanıtlar arasında yer aldı. İhalelerin liyakate veya fiyata göre değil, bizzat Mansur Yavaş’ın “yakınlık” derecesine göre dağıtıldığının en somut delili olarak dosyaya giren skandal ifadeler da şöyle:

L.E.: “Neden hep güzel işleri onlar alıyor da hep uğraşılan işler, kârı düşük işler bize veriliyor?”

Ü.A.: “Bizden yanıyor, yemiyor tanıdık diye düşünüyoruz. Başkan ağzından düşürmüyor S.Ç. ve O.A’yı, kendisi birebir konuşuyor onlarla.”

H.A.B.: “Tamam, Yalın ve Duman.”

H.A.B.: “Yarın BAKAP’ta kahvaltıda Başkana söyleyeceğim.”

ŞEFFAFLIK SÖYLEMDE KALDI

Bilirkişi raporunda, “08/07/2023 tarihinde BAKAP projesindeki kahvaltı organizasyonuna Mansur Yavaş’ın bizzat katılmış olması, bu fahiş bedelli konser ihalelerinin her aşamasından Yavaş’ın en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olduğunu ve her kuruşluk ödemenin bizzat onun onayıyla yapıldığını tartışmasız bir biçimde ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi. Geldiği günden bu yana “şeffaflık ve hesap verebilirlik” gibi ilkelerin arkasına sığınarak algı çalışmaları yapan CHP’li Mansur Yavaş ve yönetiminin söz konusu söylemleri lafta kaldı. Söz konusu ortaya çıkan Sayıştay bulguları, müfettiş raporları ve bilirkişi incelemeleri, Mansur Yavaş yönetiminin kamu kaynaklarının yandaşlarına nasıl peşkeş çektiği gözler önüne serdi.