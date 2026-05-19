Terör devleti İsrail’den ateşkes kalleşliği: Mazlumların üzerine yine bomba yağdırdı! Filistinlilere ait balıkçı teknelerini vurdu

İşgalci İsrail donanması, Han Yunus açıklarında ekmek teknesindeki masum Filistinli balıkçıları yaylım ateşine tutarak 2 kişiyi ağır yaraladı. Vahşette sınır tanımayan katil sürüsü, gece saatlerinde ise sığınmacı kamplarının dibindeki arazileri savaş uçaklarıyla bombalayarak bölgeyi adeta cehenneme çevirdi.

RIZKININ PEŞİNDEKİ BALIKÇILARA SİYONİST KURŞUNU!

Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi her fırsatta delmeyi alışkanlık haline getiren terör devleti İsrail, bu kez de Han Yunus sahilindeki savunmasız balıkçıları hedef seçti. Gazze'deki Nasır Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre; İsrail savaş botları, deniz ortasında sadece evine ekmek götürmeye çalışan Filistinli balıkçıların teknelerine acımasızca ve yoğun şekilde ateş açtı. Görgü tanıklarının dehşet içinde aktardığı kalleş saldırıda kurşunların hedefi olan 2 balıkçı kanlar içinde kaldı. Siyonistlerin bu barbarlığı, işgalci çetenin sivil, çocuk, emekçi demeden her türlü insani değeri katlettiğini bir kez daha dünyaya gösterdi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HAN YUNUS’UN KUZEYBATISINI VURDU

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Han Yunus'un kuzeybatısındaki Karara el-Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır kamplarının yakınındaki bir araziyi hedef aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı öncesinde İsrail ordusu çevredeki kamplarda bulunan sivilleri telefonla arayarak bölgeye yönelik saldırı tehdidinde bulundu, bu durum bölgede büyük paniğe yol açtı.

Hedef alınan bölgenin çevresindeki kamplarda maddi hasar oluşurken henüz can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.