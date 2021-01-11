  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp veri paylaşım kararından vazgeçti mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesini iptal mi etti?
Teknoloji

WhatsApp veri paylaşım kararından vazgeçti mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesini iptal mi etti?

WhatsApp’dan AB ülkeleri hariç skandal bir karara imza attı. WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararıyla kullanıcılarını kişisel bilgilerini başka şirketlerle paylaşmaya zorlaması bardağı taşıran son damla oldu. Facebook’la kişisel bilgilerini paylaşmak istemeyen kullanıcılar, WhatsApp’ı silmeye bile başladı. Bir günde milyonlarca kullanıcısını kaybeden WhatsApp’a alternatif Bip, Telegram ve Signal uygulamaları oldu. Peki WhatsApp veri paylaşım kararından vazgeçti mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesini iptal mi etti? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 08:44:00 - 2021-01-11 08:45:04
WhatsApp veri paylaşım kararından vazgeçti mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesini iptal mi etti?

WhatsApp kısa süre önce kişisel verilerin birçok şirketle paylaşımına olanak tanıyan sözleşmeyi duyurdu. 8 Şubat'ta hayata geçecek olan Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyenler ise uygulamadan faydalanamayacaklar. WhatsApp kişisel verilerin paylaşımına yönelik gizlilik sözleşmesi iptal edildi mi? İşte, detaylar...

Binlerce ve hatta milyonlarca kullanıcının WhatsApp yerine alternatif olan Signal ve Telegram gibi uygulamalara geçtiğini görüyoruz. Ciddi anlamda kan kaybetmeye başlayan uygulamanın, bu durum karşısında ise yeni bir önlem aldığı iddia ediliyor.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararını geri mi çekti?

WhatsApp için almış olduğu gizlilik kararından döndüğü iddiaları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günler içerisinde gizlilik sözleşmesi kararını yapmış olduğu yeni bir güncelleme ile kullanıcılarına sunarak büyük tepki alan WhatsApp’ın almış olduğu bu kararı yeniden gözden geçirdiği iddia edildi.

WhatsApp sözleşme maddeleri nelerdir?

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?
Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?

Teknoloji

Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?

Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir
Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Teknoloji

Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanlığından 'WhatsApp' açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığından 'WhatsApp' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Acer'dan monitörlere hız ayarı
Teknoloji

Acer'dan monitörlere hız ayarı

Acer, Predator ve Nitro Oyun monitörleri serisini 3 yeni yüksek yenileme hızlı modelle güçlendirdi.

Ankara'da korkutan deprem!
Gündem

Ankara'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan bilgiye göre Ankara'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay