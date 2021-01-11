WhatsApp veri paylaşım kararından vazgeçti mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesini iptal mi etti?

WhatsApp kısa süre önce kişisel verilerin birçok şirketle paylaşımına olanak tanıyan sözleşmeyi duyurdu. 8 Şubat'ta hayata geçecek olan Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyenler ise uygulamadan faydalanamayacaklar. WhatsApp kişisel verilerin paylaşımına yönelik gizlilik sözleşmesi iptal edildi mi? İşte, detaylar...

Binlerce ve hatta milyonlarca kullanıcının WhatsApp yerine alternatif olan Signal ve Telegram gibi uygulamalara geçtiğini görüyoruz. Ciddi anlamda kan kaybetmeye başlayan uygulamanın, bu durum karşısında ise yeni bir önlem aldığı iddia ediliyor.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararını geri mi çekti?

WhatsApp için almış olduğu gizlilik kararından döndüğü iddiaları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günler içerisinde gizlilik sözleşmesi kararını yapmış olduğu yeni bir güncelleme ile kullanıcılarına sunarak büyük tepki alan WhatsApp’ın almış olduğu bu kararı yeniden gözden geçirdiği iddia edildi.

WhatsApp sözleşme maddeleri nelerdir?

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.