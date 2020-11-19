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Teknoloji WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir?
Teknoloji

WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir?

WhatsApp kullanıcıları sık sık ‘uçtan uca şifreleme’ ifadesiyle karşı karşıya kalıyor. Peki, uçtan uca şifreleme nedir? WhatsApp nedir? | WhatsApp uçtan uca şifreleme | WhatsApp uçtarn a şifreleme ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:23:00 -
WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir?

WhatsApp indir? WhatsApp dünyanın dört bir yanında milyarlarca kişi tarafından kullanılan bir uygulamadır. Pek çok kişi WhatsApp kullanırken ‘uçtan uca şifreleme’ ifadesiyle karşılaşıyor. Peki, WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir?

WhatsApp nedir?

Whatsapp 2010 yılında kullanılmaya başlayan bir uygulama. Whatsapp ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2009 senesinde kuruldu. Tüm dünyada kullanılmaya başlayan Whatsapp 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyon ABD dolarına satın alındı.

Whatsapp indir

Akıllı telefonuna Whatsapp indirmek isteyenler bunun için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Telefonlarınıza Whatsapp’ı Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak indirmeniz mümkün. Whatsapp’ı indirdikten sonra sizden istenilen adımları takip ederek bir Whatsapp hesabı oluşturabilirsiniz. Whatsapp cep telefonu numaranıza tanımlanacaktır.

WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir?

Uçtan uca şifreleme gönderilerin yalnızca siz ve gönderdiğiniz kişi tarafından görüleceği anlamına geliyor. Gönderilerini siz ve gönderi yaptığınız kişi dışında kimse göremez hatta WhatsApp bile. Ancak Uçtan uca şifreleme özelliği yalnızca sizin ve karşınızdaki kişinin son sürümü kullanmasıyla mümkündür.

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