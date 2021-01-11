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Teknoloji WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşme maddelerinde neler var?
Teknoloji

WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşme maddelerinde neler var?

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler geçtiğimiz günlerde kullanıcıların karşısına bir onay penceresi olarak çıkmaya başladı. WhatsApp sözleşmesini onaylamadan önce kullanıcılar WhatsApp sözleşme maddelerinde neler olduğunu araştırıyorlar. Peki, WhatsApp sözleşme maddelerinde neler var? Neleri kapsıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 18:37:00 -
WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşme maddelerinde neler var?

8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe alınacak olan ve kullanıcıların özel verilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açan WhatsApp sözleşmesi büyük tepkiye yol açtı. Kullanıcılar WhatsApp sözleşme maddelerini gözden geçirmek için araştırıyor. İşte WhatsApp'ın büyük tartışmalara yol açan sözleşme maddeleri...

WhatsApp sözleşme maddeleri

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

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