  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem WhatsApp sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girecek?
Gündem

WhatsApp sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girecek?

WhatsApp sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girecek? WhatsApp hangi ülkelerde güncellenmek zorunda? Tüm verilerini Facebook ile paylaşacağını duyuran WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesiyle gündeme oturdu. WhatsApp kullanıcıları söz konusu sözleşmenin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Peki, WhatsApp sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girecek? WhatsApp hangi ülkelerde güncellenmek zorunda?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 19:02:00 -
WhatsApp sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girecek?

WhatsApp'ın tüm verilerini Facebook ile paylaşılacağını duyurduğu gizlilik sözleşmesi tüm dünyada gündeme oturan konu oldu.

WhatsApp, dünyanın en popüler anlık iletişim programı olarak bilinir. Son zamanlarda çok tartışılan bir sözleşmeyi gündeme getiren WhatsApp, söz konusu sözleşmeye göre artık kullanıcıların tüm verileri Facebook’a açık hale getirelecek. Peki, söz konusu sözleşme ne zaman yürürlüğe girecek?

WhatsApp sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girecek?

WhatsApp, güncellenen Gizlilik İlkesi'ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat tarihine kadar süre verdi. WhatsApp'ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler 8 Şubat tarihinden itibaren artık WhatsApp'ı kullanamayacak.

WhatsApp hangi ülkelerde güncellenmek zorunda?

WhatsApp sözcüsünün yaptığı açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı ifade edildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı da belirtildi. WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak gösterse de belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat tarihine kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar'dan kritik uyarı: Türk askerlerine saldırmaya hazırlanıyorlar
Gündem

Mete Yarar'dan kritik uyarı: Türk askerlerine saldırmaya hazırlanıyorlar

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da aldığı ağır yenilgiyi hazmedemediğini ifade eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Ermenistan Azerbaycan..
Aleyna Çakır cinayeti sonrası... Ümitcan Uygun’u gözaltına aldılar
Gündem

Aleyna Çakır cinayeti sonrası... Ümitcan Uygun’u gözaltına aldılar

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından annesi şüpheli şekilde ölen Ümitcan Uygun baba..
CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!
Siyaset

CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesinin yankıları sürerken, İYİ Parti ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay