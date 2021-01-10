WhatsApp'ın tüm verilerini Facebook ile paylaşılacağını duyurduğu gizlilik sözleşmesi tüm dünyada gündeme oturan konu oldu.

WhatsApp, dünyanın en popüler anlık iletişim programı olarak bilinir. Son zamanlarda çok tartışılan bir sözleşmeyi gündeme getiren WhatsApp, söz konusu sözleşmeye göre artık kullanıcıların tüm verileri Facebook’a açık hale getirelecek. Peki, söz konusu sözleşme ne zaman yürürlüğe girecek?

WhatsApp sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girecek?

WhatsApp, güncellenen Gizlilik İlkesi'ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat tarihine kadar süre verdi. WhatsApp'ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler 8 Şubat tarihinden itibaren artık WhatsApp'ı kullanamayacak.

WhatsApp hangi ülkelerde güncellenmek zorunda?

WhatsApp sözcüsünün yaptığı açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı ifade edildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı da belirtildi. WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak gösterse de belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat tarihine kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekmektedir.