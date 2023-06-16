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Teknoloji WhatsApp resmen çöktü: Mesaj gönderme problemi! Erişim sorunu ile gündem oldu
Teknoloji

WhatsApp resmen çöktü: Mesaj gönderme problemi! Erişim sorunu ile gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-16 23:33:00 - 2023-06-16 23:37:59
WhatsApp resmen çöktü: Mesaj gönderme problemi! Erişim sorunu ile gündem oldu

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulamasından kötü haber: Whatsapp çöktü mü sorusu son dakika gelişmeleriyle araştırma konusu haline geldi. Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta erişim problemleri yaşanıyor. Birkaç saattir yaşanan aksaklıklar yüzünden sosyal medya kullanıcıları Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü ne ne zaman erişim sağlarız merak etti.

WhatsApp kullanıcıları, uygulama üzerinden fotoğraf ve mesaj göndermede problem yaşıyor.

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta problem yaşanıyor.

Kullanıcılar, uygulama üzerinden mesaj ve fotoğraf göndermede problem yaşadıklarını belirtiyor.

Sorunun dünya geneli yaşandığı aktarılırken, Facebook ve Instagram kullanıcıları da benzer sorunlar yaşadıklarını aktarıyor.

Instagram, Facebook ve Whatsapp'tan sorun yaşandığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.
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