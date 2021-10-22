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Teknoloji WhatsApp o özelliğini güncelledi!
Teknoloji

WhatsApp o özelliğini güncelledi!

WhatsApp, güncellenen Resim İçinde Resim özelliği sayesinde YouTube videolarının önde ya da arkada oynaması seçilebiliyor. Yani aslında videolar artık bir köşede oynamak yerine arka planda oynatılabiliyor. Bu sayede önde ise ufak bir pencerede mesajlaşma devam edebiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 12:07:00 -
WhatsApp o özelliğini güncelledi!

Kısa bir süre önce Uçtan Uca Şifreleme desteğiyle yedek almayı sağlayan WhatsApp; metin, fotoğraf, video ya da ses dosyalarını ayrı ayrı yedeklemek için ayrı bir destek sunmayı planlıyor. Ama tüm bunlara mevcut özelliklerin geliştirilmesi de devam ediyor. En büyük düzenlemelerin başında ise Resim İçinde Resim modu var.

WhatsApp'ın Resim içinde Resim özelliği, ekranın bir kısmında video izlemeye imkan tanıyor. Yani bu sayede WhatsApp'tan gelen YouTube bağlantılarına tıklayıp video açıldığında mesaj yazarken bir yandan da köşede videonun oynaması sağlanabiliyor. Bu sistem için sunulacak yeni güncelleme ise Resim içinde Resim için çeşitli ayarlamalar vadediyor.

Güncelleme sonrasında video bir tık daha arka planda kalırken metin seçeneği ön kısma alınmış olarak görünüyor.

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