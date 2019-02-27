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WhatsApp kullananlar dikkat! Güvenlik açığı nedeniyle...

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta güvenlik açığı tespit edildi. iOS telefonlarda ortaya çıkan hatayla ilgili açıklama yapıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:46
WhatsApp kullananlar dikkat! Güvenlik açığı nedeniyle...

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu kez güvenlik açığı ile gündeme geldi. iOS telefonlarda ortaya çıkan kritik hata ile ilgili WhatsApp'tan bir açıklama geldi.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Whatsapp'ın yeni sunduğu özellik kapsamında iPhone kullanıcıları Touch ID ve Face ID kullanarak uygulamaya erişimi kontrol edebiliyordu.

Özelliğin hatalı olduğu tespit edildi

Sosyal medya üzerinden kullanıcıların şikayetleri üzerine özelliğin hatalı olduğu belirtilirken, kullanıcıların fotoğrafları ve dosyaları Whatsapp üzerinden "paylaşma" özelliğini kullanarak uygulamaya erişebildikleri belirtildi.

Medyada daha önce yer alan haberlerde, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün Whatsapp üzerinde sunduğu uçtan uca kriptolama özelliğini bütün mesajlaşma platformlarına entegre etmeyi hedeflediği belirtilmişti.

Whatsapp kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine bir yazılım hatasının, yeni sunulan gizlilik özelliğine karşın, uygulamaya erişilmesine neden olduğunu ve söz konusu hatanın düzeltileceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:46
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