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Dünya WhatsApp uyardı: yarından itibaren artık o telefonlarda kullanılamayacak!
Dünya

WhatsApp uyardı: yarından itibaren artık o telefonlarda kullanılamayacak!

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir açıklama yaparak milyonlarca kullanıcıyı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 19:33:00 - 2021-10-30 20:42:25
WhatsApp uyardı: yarından itibaren artık o telefonlarda kullanılamayacak!

WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre Kasım ayından itibaren iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlara sahip kullanıcılar, mesajlaşma platformunun güncellemesinden faydalanamayacak.

Uygulama ayrıca akıllı telefon sahiplerine, gelecek ay yapılacak güncelleme gerçekleşmeden önce sohbet geçmişlerini kaydetmelerini tavsiye etti.

Şu anda dünya çapında 2 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Güncelleme 1 Kasım'da sona erdiğinde, 53 Android modeli ve bir iPhone modeli uygulamaya erişimi kaybedecek. iPhone 4S'te uygulama kullanılamayacak.

 

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