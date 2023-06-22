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Teknoloji WhatsApp herkesi ilgilendiren özelliğini duyurdu
Teknoloji

WhatsApp herkesi ilgilendiren özelliğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-22 11:53:00 -
WhatsApp herkesi ilgilendiren özelliğini duyurdu

Dünyanın en yaygın kullanılan haberleşme uygulaması WhatsApp, bir yeni özelliğini daha duyurdu. Henüz beta testinde olan bu özellik arama yapmayı kısıtlayacak bir güncelleme ile birlikte geliyor. Kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini önemseyen WhatsApp'ın son güncellemesi herkesi kapsıyor.

WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile birlikte tüm kullanıcılara sunulacak olan özellik bilinmeyen aramaları engellemeyi kapsıyor. Arama kısıtlaması olarak bilinecek olan bu özellik henüz beta testinde. Henüz geliştirme aşamasında olan bu özelliğin belirli eksiklikleri olduğu için yayınlanması biraz süre alaca gibi duruyor. Daha önceleri spam aramaları kendiliğinden susturan WhatsApp, yeni bir spam arama susturma özelliği olan bu güncellemede kişinin gizlilik Kontrolü sekmesinden kendisinin aramaları gizleme özelliğini açmasına imkân tanıyor.

Ancak bu özelliği devreye soktuğunuz zaman, sizi arayan kişi rehberinizde kayıtlı değilse spam olarak algılanıyor ve arama susturuluyor. Yani tanıdığınız birinin yeni numarası tarafından aransanız da, spam olarak algılanıyor. WhatsApp şimdilik bu eksiği giderme üzerine çalışmaya devam ediyor. Güncellemenin tam halini alması ile birlikte spam arama yapmak imansız hale gelmiş olacak. 

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