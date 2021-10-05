WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim uyardı

Kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan WhatsApp, Facebook ve Instagram'da dünya genelinde bir çökme yaşandı. Kullanıcılar girmeye çalıştığı uygulamalara şu an için erişim sağlayamıyor. Yaşanan gelişme bir anda Twitter gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi. Twitter kullanıcıları ise kısa sürede konuyla ilgili olarak binlerce paylaşım yaptı.

WhatsApp, Facebook ve Instagram'da yaşanan sıkıntının nedeni

Aynı şirkete ait üç sosyal medya uygulamasında son yıllarda bu tip erişim sıkıntıları yaşanıyor. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Levent Eraslan, konuyla ilgili Sabah'a konuştu.

Levent Eraslan; şu ifadeleri kullandı:

"Teknik olarak altyapı problemler var. Bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Kullanıcı sayısı arttıkça altyapının yenilenmesi gerekiyor. Bu anlamda şirketlerin çeşitli şekillerde bunları geliştirmesi lazım. Bir de burada insan faktörü var. İnsan faktörü bağlamı şu anlama geliyor; kullanıcı kişilerin çeşitli tıklama tuzaklarına düşme ihtimali yüksek seyrediyor. O yüzden böylesi faktörler etkili oluyor. Sosyal medya, baktığımız zaman teknolojik ve dijital bir altyapı. Bu altyapının, bu dijital süreçlerin çok net olarak desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekiyor.

Güvenlik açıklarının giderilmesi gerekiyor. Son dönemde özellikle dijital saldırılar artıyor. O yüzden böylesi durumlarla karşılaşmak her zaman olası.

"Dijital platformların başına gelebilecek bir durum"

Aynı durum BİP'te de yaşandı. Bu her türlü dijital yayın yapan, platformların başına gelebilecek bir durum. Yapılması gereken gerekli tedbirleri almaktır. Hem insan gücü hem de teknik altyapının oldukça kuvvetli olması değerlidir. Üçüne aynı anda erişim sorununun yaşanması önemli. Bu teknik problemdir. Şirketin kendi kullandığı ana serverlar ile ilgili...

Buradan bir ders çıkarılacak olursa, Zuckenberg üçlüsü (Instagram, Facebook, Twitter) dediğimiz sistemi 3,5 milyar kişi kullanıyor. Bu neredeyse dünyadaki sosyal medya kullanıcılarının 3'te 2'si. Elbette o şirketler bu büyük hacimle bağlantılı olarak kendi güvenlik altyapılarını kurguluyorlar. Ama bunun daha sistematik ve net olması oldukça önemli."

Küresel siber saldırı ihtimali

Küresel siber saldırı ve veri sızdırılmasının söz konusu olmadığını belirten Eraslan, Twitter'da herhangi bir erişim sorunu olmadığını ifade etti.