WhatsApp duvar kağıdı nasıl seçilir?
WhatsApp’da duvar kağıdı nasıl seçilir? Dünya genelinde en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformu arasında yer alan WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcısının hizmetine sunmaya devam ediyor. Korona sürecinde pek çok yeni özelliği hayata geçiren WhatsApp, şimdi de duvar kağıdı uygulamasına imza atıyor. WhatsApp duvar kağıdı özelliği ne zaman gelecek? WhatsApp’da her sohbet çin ayrı duvar kağıdı nasıl seçilir?
WhatsApp’a ilk olarak duvar kağıdı özelleştirme altyapısı geliyor. Bu özellik sayede kullanıcılar her sohbet penceresi veya kişi için ayrı duvar kağıdı seçebilecek. NTV’de yer alan habere göre, WhatsApp ayrıca söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunacak. WhatsApp güncelleme sonrası kişilerin videoları başkasıyla paylaşmadan önce sessize almasına da imkan tanıyacak. Platforma gelecek bir başka yenilik ile uygulamadaki arşivlenmiş içerikler “daha sonra oku” şeklinde isimlendirilecek. Söz konusu özelliklerin ne zaman kullanıma gireceğine dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.