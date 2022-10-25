WhatsApp çöktü mü?
Dünyanın en büyük sosyal medya mesajlaşma platformu WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Sevdiklerine mesaj göndermek isteyen kullanıcılar mesajlarını göndermekte zorluk yaşıyor.
Çevrimiçi sohbet uygulamalarından biri olan WhatsApp, gün itibariyle gruplarda mesajların gönderilememesi sorunuyla gündeme geldi. Konuya ilişkin milyonlarca kullanıcı WhatsApp çöktü mü sorununu yanıtını arıyor.
Açıklama gelmedi
Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.