WhatsApp çevrimiçi gizleme nasıl yapılır?
WhatsApp çevrimiçi özelliği kapatma | WhatsApp’ta sohbet edilen kişinin çevrimiçi olup olmadığını görmeyi sağlayan bir özellik var. Bazı kişiler ise çevrimiçi özelliğini kullanmak istemiyor. Bu sebeple çevrimiçi özelliğinin kapatılmasının mümkün olup olmadığını araştırıyor. WhatsApp çevrimiçi özelliği nasıl kapatılıyor?
Dünyanın dört bir yanında kullanılan sohbet uygulaması WhatsApp’ın pek çok özelliği bulunuyor. Sohbet sırasında karşıdaki kişinin online olup olmadığının anlaşılması için ‘çevrimiçi’ özelliği bulunuyor. Peki, çevrimiçi olma özelliği nasıl kapatılır?
WhatsApp çevrimiçi gizleme nasıl yapılır?
Çevrimiçi özelliğini kapatmak için öncelikle WhatsApp uygulamasına giriş yapın. Ardından ‘Ayarlar’ kısmına tıklayın. Sonrasında ‘Gizlilik’ kısmına giriş yapın ve Durum bölümüne tıklayın.
Buradan “Hiç kimse” ifadesini seçin. Böylelikle kişileriniz sizin çevrimiçi olup olmadığınızı göremeyecektir.