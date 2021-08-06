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Teknoloji WhatsApp bombayı patlattı! İşte 'bir kez görüntüle' özelliği
Teknoloji

WhatsApp bombayı patlattı! İşte 'bir kez görüntüle' özelliği

Mesajlaşma ve arama uygulaması Whatsapp yeni özelliğini sosyal medya üzerinden kısa bir tanıtım videosuyla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 09:53:00 -

Whatsapp 'view once' özelliğini duyurdu. Popüler sohbet uygulamasının yeni özelliği dün itibariyle kullanıma girdi.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar birbirlerine yalnızca bir kez açılabilen fotoğraf ve videolar gönderebilecek.

View once özelliğini kullanarak fotoğraf ya da video gönderdiğiniz kişi, görüntüyü açtıktan sonra görüntü kendiliğinden silinecek ve telefona kaydetmek mümkün olmayacak.

Daha önce Snapchat ve Instagram gibi uygulamalarda olan bu özelliği kullanmak için fotoğraf gönderirken zamanlayıcı simgesini seçmek yeterli.

Bu özellikle gönderilen görüntüler cihazlara kaydedilmese de ekran görüntüsü alınabiliyor ancak ekran görüntüsü alınsa da SnapChat'teki gibi karşı tarafa bildirim gitmiyor.

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