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Teknoloji Whatsapp bilgisayardan nasıl açılır?
Teknoloji

Whatsapp bilgisayardan nasıl açılır?

Bilgisayardan Whatsapp aç | Whatsapp oturum aç | Dünyada milyarlarca kişi mesajlaşma, konuşma ve paylaşım yapmak için Whatsapp uygulamasını tercih ediyor. Peki, Whatsapp bilgisayardan nasıl açılır? | Whatsapp web oturum aç

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:23:00 -
Whatsapp bilgisayardan nasıl açılır?

Whatsapp bilgisayar giriş yap | Whatsapp uygulaması yalnızca telefonlardan değil bilgisayarlar üzerinden de kullanılabiliyor. Bilgisayar üzerinden Whatsapp kullanmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, Whatsapp web nasıl indirilir?

Whatsapp nedir?

Whatsapp 2010 yılında kullanılmaya başlayan bir uygulama. Whatsapp ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2009 senesinde kuruldu. Tüm dünyada kullanılmaya başlayan Whatsapp 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyon ABD dolarına satın alındı.

Whatsapp bilgisayardan nasıl açılır?

Whatsapp web uygulamasını bilgisayarınıza indirebileceğiniz gibi interten tarayıcısı üzerinden de Whatsapp'a erişim sağlayabilirsiniz. web.whatsapp.com sayfasına tıkladığınızda ekrandaki karekodu telefonunuza okutursanız hızlıca Whatsapp’a bağlanabilirsiniz.

İnternet üzerinden değil uygulamadan Whatsapp web’e ulaşmak içinse öncelikle programı bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Bunun için “whatsapp.com/download/?lang=tr” adresinize girmeniz gerekiyor. Söz konusu internet sitesinden MAC ya da Windows PC için Whatsapp web’i ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

WHATSAPP WEB İÇİN TIKLAYINIZ

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