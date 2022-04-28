West Ham-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman hangi kanalda CANLI İZLE
West Ham-Eintracht Frankfurt maçı şifreli kanalda mı? UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında West Ham ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları 28 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. İngiliz ekibi West Ham ile Alman takımı Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç kaç kaç bitti?
West Ham-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman hangi kanalda CANLI İZLE
West Ham bu akşam TSİ 22.00'de Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma Exxen'de şifreli olarak yayımlanacak.
Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.