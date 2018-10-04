Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta?

Werder Bremen - Wolfsburg maçı için heyecan dorukta. Futbol severler Werder Bremen – Wolfsburg maçının oynanacağı günü merakla bekliyor. Werder Bremen – Wolfsburg maçı 05 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21:30. Werder Bremen, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi. Wolfsburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. İşte Werder Bremen - Wolfsburg maçının detayları haberimizde...

Werder Bremen ve Wolfsburg, 05 Ekim 2018 Cuma günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Werder Bremen 11 puanla 5. sırada, Wolfsburg 9 puanla 7. sırada bulunuyor. Werder Bremen, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wolfsburg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Werder Bremen son hafta oynanan Mainz 05 maçında 1-2 kazandı.

Wolfsburg ise Köln karşılaşmasında 4-1 kazandı. Werder Bremen, kendi evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol attı ve 3 gol yedi. Wolfsburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Wolfsburg, deplasmanda 3 kez gol atarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.