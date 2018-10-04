THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta?

Werder Bremen - Wolfsburg maçı için heyecan dorukta. Futbol severler Werder Bremen – Wolfsburg maçının oynanacağı günü merakla bekliyor. Werder Bremen – Wolfsburg maçı 05 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21:30. Werder Bremen, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.Wolfsburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. İşte Werder Bremen - Wolfsburg maçının detayları haberimizde...

04 Ekim 2018 Perşembe 08:47
Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta?

Werder Bremen - Wolfsburg maçı için heyecan dorukta. Futbol severler Werder Bremen – Wolfsburg maçının oynanacağı günü merakla bekliyor. Werder Bremen – Wolfsburg maçı 05 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21:30. Werder Bremen, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.  Wolfsburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. İşte Werder Bremen - Wolfsburg maçının detayları haberimizde...

Werder Bremen ve Wolfsburg, 05 Ekim 2018 Cuma günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Werder Bremen 11 puanla 5. sırada, Wolfsburg 9 puanla 7. sırada bulunuyor. Werder Bremen, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wolfsburg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Werder Bremen son hafta oynanan Mainz 05 maçında 1-2 kazandı.

Wolfsburg ise Köln karşılaşmasında 4-1 kazandı. Werder Bremen, kendi evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol attı ve 3 gol yedi. Wolfsburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Wolfsburg, deplasmanda 3 kez gol atarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 08:47
  1. Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman
  2. Werder Bremen - Wolfsburg maçı saat kaçta
  3. son dakika Werder Bremen - Wolfsburg haberleri
  4. werder bremen
  5. werder bremen Hamburg
  6. wolfsburg maçkolik
  7. w bremen maç sonucu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütünde büyük çatlak… 'Biliyorsan sen gel...'
    1. Terör örgütünde büyük çatlak…..
    2. Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne..
    3. Batman'da patlama! Çok sayıda şehit ve..
    4. Kiracılar dikkat! Zam oranları belli..
    5. Hulusi Akar ABD'yi uyardı!
    6. EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    7. İGA 2018 3. havalimanı personel..
    8. Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    9. Hava durumu bugün nasıl olacak?
    10. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    11. İBB 10 bin öğrenciye 'Denizlerimiz..
    12. Başkan Toru, Din Görevlileri ile bir..
    13. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    14. IDC Türkiye Kamu Teknolojileri..
    15. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    16. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    17. Peugeot 508 SW First Edition Sınırsız..
    18. Ümraniye Zabıtası fırsatçılara geçit..
    19. Mevlüt Uysal: Halk ekmek denge unsuru..
    20. PKK ekiyor ABD koruyor
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    'Pornocu' Nurgül Yeşilçay'ın ahlaksız dizisi Gülperi'ye şikayet yağdı!
    'Pornocu' Nurgül Yeşilçay'ın ahlaksız dizisi Gülperi'ye şikayet yağdı!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!