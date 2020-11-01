  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Washington'daki mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi
Aktüel

Washington'daki mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 23:59:14 -
Washington'daki mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

WASHINGTON (AA) - ABD'de salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan şiddet içerikli protestolar, seçim öncesinde iş yeri sahiplerini endişelendiriyor.

Washington'daki mağazalar, bankalar ve iş merkezlerinin de içinde olduğu birçok bina, seçim sonrasında muhtemel protesto veya yağma olaylarına dair önlem almaya başladı.

Bununla beraber New York'ta da benzer endişelerin hakim olduğu ve çeşitli güvenlik önlemlerinin alındığı, New York polisinin halka uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Binaların dış camlarını ve giriş kapılarını tahta plakalarla kapatan işletmeciler, seçim öncesi ve sonrasında mesai yapacak güvenlik çalışanlarının sayısını da artırdı.

Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seçim sonrasında şiddete ve yağma olaylarına karışanları sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve haklarında gerekli işlemleri yapacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da başkanlık yarışını kazanmasının ardından, yemin töreni günü şiddetli protestolar yaşanmış, çok sayıda dükkan yağmalanırken birçok araba ateşe verilmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!
Gündem

Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6’lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği Doğanlar ve Rıza Bey apartmanl..
Altın alacaklar bu habere dikkat! Seçimleri Trump kazanırsa...
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Seçimleri Trump kazanırsa...

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken analistler, ABD seçimlerine dikkat çekerek çarpıcı uyarılar yaptı.
Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Gündem

Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay