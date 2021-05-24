Washington Post'tan Filistin iddiası! 'Siyahiler ABD'nin söylemini değiştirdi'

Washington Post gazetesinde, "Ferguson'dan Filistin'e: Siyahilerin Hayatı Değerlidir (BLM) hareketi ABD'de Orta Doğu tartışmasını nasıl değiştirdi?" başlıklı yazı yayımlandı.

Gazze'de son dönemde artan gerginlikte BLM taraftarlarının ABD'nin birçok eyaletindeki sokak gösterilerinde "Filistin için Özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteriler düzenlediğine işaret edilen yazıda, BLM ile Filistin arasındaki dayanışmanın ilk tohumlarının 6 yıl önce BLM sözcülerinin Orta Doğu ziyaretinde atıldığı kaydedildi.

ABD'de son dönemde Ferguson olayları ve George Floyd gösterilerinde öne çıkan BLM hareketinin özellikle ABD'deki Demokrat kanat üzerinden siyasette gitgide daha çok söz sahibi olduğuna dikkat çekildi.

Washington siyasetinde BLM izleri

BLM Los Angeles Kurucularından Melina Abdullah, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "ABD'deki siyahilerin özgürlüğünün, tüm dünyadaki siyahilerin ve baskı altındaki kişilerin özgürlüğüne kavuşmasına bağlı olduğunu biliyoruz. Filistin halkı ile dayanışma içinde olmak, BLM olarak bizim işimizin bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Siyahilerin hak arayışı sesinin yükselmesinin son dönemde Washington'da da yankı bulduğuna işaret edilen yazıda, birçok siyasi ismin de geleneksel politikanın dışına çıkarak, Filistin'e destek mesajı verdiği vurgulandı.

Ayrıca BLM'in ve Washington'daki siyasetçilerin söylem değişikliğine daha fazla dayanamayan ABD Başkanı Joe Biden'ın da Gazze'deki saldırıları en başta "İsrail'in meşru müdafaa hakkı" olarak nitelerken daha sonra "ateşkes çağrısı"na yöneldiği kaydedildi.