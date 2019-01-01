Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Warriors farklı kazandı

- Golden State Warriors, konuk olduğu Phoenix Suns'ı, Stephen Curry'nin 34 sayısının yardımıyla 132-109 yendi

01 Ocak 2019 Salı 11:17
Warriors farklı kazandı


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Phoenix Suns'ı, yıldız oyuncularının skorer performansının yardımıyla 132-109 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde son şampiyon Warriors, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Phoenix Suns'ı 132-109 yenerek, sezonun 25. galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta all-star oyunculardan Stephen Curry 34 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Kevin Durant 25 sayı, Klay Thompson ise 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sezon 29. kez kaybederek konferansında son sırada kalmaya devam eden Suns'ta, DeAndre Ayton 25 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, T. J. Warren 24, Devin Booker 20 sayılık performans sergiledi.


- Harden, Rockets'ı taşıdı


Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 113-101 yendi.

Sezonun 21. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star Harden 43 sayı, 13 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Clint Capela 19 sayı ve 13 ribaunt, Gerald Green 18, Danuel House ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 18'de eşitlenen Grizzlies'ta Kyle Anderson 20, Mike Conley 19, JaMychal Green 17 sayı, Marc Gasol da 14 sayı ve 12 ribauntla oynadı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 116-108

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 125-100

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 113-101

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 120-111

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 123-114

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 122-102

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 109-132


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:17
  1. Amerikan Basketbol Ligi
  2. Golden State Warriors
  3. Phoenix Suns
  4. Stephen Curry

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Warriors farklı kazandı
    1. Warriors farklı kazandı
    2. "Yerli robotlar dünya standartlarını..
    3. İran'da otomobil üretimi yüzde 72..
    4. Şırnak'ta terör örgütünün maket uçakla..
    5. Turkcell, UpCall’u tüm kullanıcılara..
    6. Pamukkale adrenalin tutkunlarını da..
    7. Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte..
    8. Suudilerin "organize cinayeti"nin..
    9. Çeyrek asırdır teknolojiye direnen..
    10. Terör örgütü DEAŞ'a "aralık" darbesi
    11. Süper Lig yayın gelirinde lider..
    12. Hasan Abi’yi dualarla yâd ettik
    13. Burak Yılmaz ile her konuda anlaşma..
    14. Flaş iddia: Trump 4 ay süre verdi!
    15. Akit’e aile ödülü
    16. "Faiz indirimi ihtimalini düşük..
    17. Borsada 2019'da yükseliş bekleniyor
    18. Belçika'nın Flaman bölgesinde helal..
    19. 2018'de borsa üzdü, altın ve döviz..
    20. Yargıda yeni dönem başladı
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz