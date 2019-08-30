"Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası" - Bursa'daki su kayağı tesislerinde başlayan şampiyonaya 99 sporcu katılıyor



BURSA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca düzenlenen "Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası" Bursa'da başladı. Osmangazi Belediyesinin destekleriyle organize edilen ve belediyeye ait Sukaypark adlı su kayağı tesislerinde başlayan şampiyonaya bazı illerden 99 sporcu katılıyor. Turnuva, "18 Yaş Altı Bayan" ve "18 Yaş Altı Erkek" kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Eleme turlarını geçmeyi başaran sporcular, 1 Eylül'deki final yarışlarında altın madalya için mücadele edecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.