Wagner’in lideri ölmedi mi? Prigojin’in pasaport ve fotoğrafları ortalığı karıştırdı!

Paralı asker grubu Wagner’in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin’in geçen hafta yolculuk ettiği uçağın düşmesiyle birlikte 10 kişiyle ölmesi tartışma yaratmaya devam ediyor…

Bazı uzmanlar, Prigojin’in aslında ölmediğini ve dublörünü kullandığını iddia etti. Dr. Valery Solovey isimli uzman, Prigojin’in halen hayatta olduğunu söylerken, “Prigojin yaşıyor, durumu iyi. Uçakta dublörü öldürüldü” ifadesini kullandı. Rus uzman, Prigojin’in bu yılın ilerleyen günlerinde ortaya çıkabileceğini de iddia etti.

Moskova’nın önemli kurumlarından Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün eski profesörü olan ve çok sayıda casus ve diplomat yetiştiren Dr. Solovey, “Rus yetkililer enkaz alanında Prigojin’in DNA’sını bulmadı. Uçak içeriden patlamadı” ifadesini kullandı. Rus uzman, Putin’in de bu durumun farkında olduğunu iddia ederek Prigojin’in intikam alabileceğini dile getirdi.

Prigojin’in 1.7 milyar dolarlık Bitcoin’e erişimi olduğunu hatırlatan Solovey, Prigojin’in bunu tekrar saldırmak için kullanacağını da öne sürdü. Öte yandan sosyal medyada da Prigojin’in dublörüne ait olduğu belirtilen pasaportlar ve görüntüler de paylaşıldı.

Prigojin’in Afrika ve Orta Doğu’da sık sık peruk ve takma sakal kullanarak yaşadığı da hatırlatıldı. Rusya’da yaygın olarak kullanılan sosyal paylaşım platformu Telegram’da yapılan bir ankete katılanların yüzde 38’i Prigojin’in halen hayatta olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.

24 HAZİRAN’DA İSYAN BAŞLATMIŞTI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, geçen hafta ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

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Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.