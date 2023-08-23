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Dünya Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından ABD Başkanı Biden'dan Putin'e olay sözler!
Dünya

Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından ABD Başkanı Biden'dan Putin'e olay sözler!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 23:36:00 -
Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından ABD Başkanı Biden'dan Putin'e olay sözler!

ABD Başkanı Joe Biden, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in öldüğü uçak kazasına ilişkin konuştu. Biden, "Prigojin'e ne olduğunu bilmiyorum ama bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durumlar pek yoktur" ifadelerini kullandı.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in uçak kazası sonucu ölmesinin dünyada yankıları sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Prigojin'in öldüğü uçak kazasına ilişkin açıklama yaparak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçladı.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özel uçak düştü. Uçaktaki 3'ü mürettebat olmak üzere 10 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Rusya Sivil Havacılık Dairesi de Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

"Bu tür olayların arkasında Putin var"

Biden yaptığı açıklamada, "Prigojin'e ne olduğunu bilmiyorum ama bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durumlar pek yoktur." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan Prigojin'e ilişkin açıklama

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başkan, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, özel uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu yönündeki haberleri gördüklerini belirterek, "Eğer teyit edilirse kimse şaşırmamalı." ifadesini kullandı.
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