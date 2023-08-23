Wagner lideri Prigojin'in öldüğü kazadaki bilmece! Uzmanlar açıkladı

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düştü. Rus Sivil Havacılık dairesi Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında sıcak gelişme masaya yatırıldı.

"Uçak havada inflak etmiş"

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında şu bilgileri verdi: Rusya bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre 2 uçak havalandı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre uçak havada infilak etmiş.

"Cezalandırılmış olabilir"

"Rus devletinin Prigojin gibi bir figürü cezalandırmış olabilir" diyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise şöyle konuştu:

"Rusya Sivil Havacılık otoritesi neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu? Diğer taraftan Prigojin'in Rus devletiyle derin devletiyle güçlü bağlantıları var. Rusya, bu derin devlet ve istihbarat bağlantıları nedeniyle devre dışı bırakmak istemiş olabilir. Bu isyanı gerçekleştiren kişi riskli işler yapmaz. Moskova'da gezmez, çıkıp açıklama yapmaz, Putin'in yakınında görüntü vermez. Bunları nasıl yaptı? Çünkü çok güçlü bağlantılar var. Wagner son derece güçlü bir yapı. Bunun liderini yok etmek sıkıntı yaratabilir. Onun için 'biz seni öldürmüş gibi yapalım, git bir yerde hayatını sürdür' demiş olabilirler. Havada infilak etmesi kuvvetli bir suikast emaresidir. Sonuçta Rus devletinin istediği oldu. Rusya, 'Rus devletine ihanet edenleri cezalandırır' mesajı oldu."

"Benim gördüğüm içinde bomba var"

Uçakta bomba olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da şunları söyledi: "Rus devletine başsağlığı diliyorum. Uçağın kurtulması mümkün değil. Uçakta tam manasıyla kontrolsüzlük var. Uçak küçük bir jet uçağı. Bu düşüş anormal bir düşüş. Bu yolcu uçağı olduğu için atlamaları mümkün değil. İçinde paraşüt yok. Uçağın kalkış rotası Moskova'dan Petersburg'a. Tver'de düştü. Ben orada bulundum. Tver ağır bombandırman uçaklarının olduğu yer ver. Sabotaj olabilir. Uçakta plastik bomba olabilir, füze ile düşürülmüş olabilir ya da önceden motora bir şey yapılmış olabilir. Bir infilak ve yanma yok uçakta. Kısmi motor yanması var. Öbür türlü olsa motor süzülebilir. Öyle olsaydı pilot uçağı indirebilirdi. Ama burada pilotun yapabileceği bir şey yok. Bu düşüş anormal bir düşün. Kaza kırım raporu açıklanmadan bir şey demek çok doğru olmaz ama benim gördüğüm içinde bomba var. Sıradan bir uçak kaza olma ihtimali yok. Moskova'dan kalktıktan sonra Tiver'e baya mesafe ver. Demek ki uçak baya uçmuş. Acaba uçak kuleyle ne konuştu? Acaba pilot kuleye ne dedi? Motor arızası mı var dedi? Kule konuşmaları bizi aydınlatacaktır."

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Kaynak: CNN Türk