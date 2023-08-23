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Dünya Wagner lideri Prigojin PKK ve YPG ile dirsek temasında olduklarını böyle açık etmişti!
Dünya

Wagner lideri Prigojin PKK ve YPG ile dirsek temasında olduklarını böyle açık etmişti!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 22:58:00 -
Wagner lideri Prigojin PKK ve YPG ile dirsek temasında olduklarını böyle açık etmişti!

Rusya'da 24 saat süren darbe girişimiyle gündeme gelen Wagner lideri Prigojin'in Afrika'ya ilişkin bir açıklaması yeniden gündem oldu.

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Rus basınında, kazada ölen 10 kişiden birisinin de Prigojin olduğu açıklandı.

Prigojin kısa bir süre önce Afrika'ya ilişkin açıklamasıyla gündeme gelmişti.

PKK/YPG ile dirsek temasındaydı!

Wagner'in Tahliyesi adlı Telegram hesabından video mesaj paylaşan Prigojin, Rusya'yı Afrika dahil tüm kıtalarda daha büyük hale getirdiklerini söylemişti.

Prigojin videoda, DAEŞ'i, El Kaide'yi terör örgütü olarak saysa da PKK terör örgütünün adını bile anmayarak, PKK/YPG ile dirsek temasında olduklarını açık etmişti.

Prigojin videoda, "Adalet ve mutluluk! DAEŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz." demişti.
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