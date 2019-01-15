Vuslat dizisi oyuncuları kimler? Vuslat dizisi konusu nedir? Vuslat dizisi ne zaman, hangi gün?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Vuslat dizisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Vuslat dizisi oyuncuları kimler? Vuslat dizisinin konusu nedir? Vuslat dizisi ne zaman yayınlanıyor? Vuslat dizisi hangi gün yayınlanıyor?

VUSLAT NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Vuslat dizisi her hafta Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

VUSLAT DİSİZİ OYUNCULARI KİMLER?

KADİR DOĞULU (AZİZ KORKMAZER)

Almanya’da doğan ve 15 yaşında Türkiye’ye ailesi ile birlikte dönüş yapan Aziz karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, rolü gereği otoriter, dikkatli, karizmatik, veliaht olarak aile şirketini yönetecek. Vuslat’ta “aşık” kavramının bedenlenmiş hali olacak olan Doğulu, Aziz’i şöyle anlatıyor: ‘Dizide öncelikle Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alındı. Oynadığım karakter ise âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlıyor. Ancak bu aşk, Aziz konumundaki biri için birçok şeyden vazgeçmesini de gerektiriyor.”

DEVRİM ÖZKAN (FERİDE)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde eğitimini sürdüren Devrim Özkan, ilk olarak Rüya dizisinde İpek Giray karakterini canlandırmıştı. Vuslat dizisinde Kadir Doğulu ile başrolü üstlenecek olan Devrim Özkan, Feride karakterine hayat verecek.

MEHMET ÖZGÜR (SALİH BABA)

Usta oyuncu Mehmet Özgür dizide “Salih Baba" karakterine can verecek. Yaşadığı en büyük kırılma noktasından sonra hayatın ve gerçeğin peşine düşüp peşine düştüğü gerçeği bulup onu diğer insanlara aktaran “Salih Baba” kıymetli eski eşyaları gerçek sahiplerine ulaştırıyor.

Duyulması gerektiği kadarını duyan ve bilinmesi gerektiği kadarını bilen duyarlı kanaat önderi bir karaktere can verecek olan Mehmet Özgür dizide “pişmanlık kavramının bedenleşmiş” halini canlandıracak.

PELİN ULUKSAR (NEHİR ERDEM)

Pelin Uluksar 25 Eylül gününün 1994 senesinde doğmuştur. 22 yaşındadır. İstanbullu olan oyuncu Yeditepe Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Oyunculuk eğitimi açısından kendini son derece geliştirmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazılarak burada hem oyunculuk alanında hemde diksiyon ile ilgili dersler görmüştür. Boyu 1,73'dür. Terazi burcundaki oyuncunun gözleri ise Kahverengidir.

ÜMİT KANTARCILAR (KEREM SALTUK)

Ümit İbrahim Kantarcılar, 10 Ekim 1987; Antalya, Türkiye doğumlu, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

GAMZE SÜNER ATAY (HASİBE ÇAĞLAR)

1 Ocak 1969 tarihinde dünyaya gelen Gamze Süner Atay, İzmirlidir. Lise Devriyesi ve Kış Güneşi isimli dizilerde yer almıştır.

MURAT KARASU (FAİK ÇAĞLAR)

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları'nda göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim görevlerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nde ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaptı.

Devlet Tiyatroları'nda Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ankara ve İstanbul'da oyunlar yönetti. Ayrıca İzmit Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Eskişehir Tiyatro Anadolu, Yeditepe Oyuncuları, Abdullah Şahin/Nokta Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Ankara Maliye Tiyatrosu, Tiyatro Adam gibi topluluklarda ve Makedonya Üsküp Halklar Tiyatrosu ile Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'da yönetmenlik yaptı. Özel ve ödenekli tiyatrolarda birçok oyunda oyuncu olarak da görev aldı.

Hüzün Mahallesi Otobüsü ve Kaplumbağanın Ninnisi isimli iki oyun yazdı. Bunlardan ilki yayımlandı ve Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı ve Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitmenlik yaptı. Halen Haliç Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışmaktadır. Ayrıca sinema, televizyon ve dublaj çalışmaları da yapmaktadır. TOBAV İstanbul Şube Başkanı'dır.

BARAN BÖLÜKBAŞI (FIRAT ÇAĞLAR)

Baran Bölükbaşı, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Beykent Üniversitesi – Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in paylaştığı Adı Efsane dizisinin kadrosunda yer almakta ve Fiko karakterini canlandırmıştır.

SERRA PİRİNÇ (CEYLAN ÇAĞLAR)

1997 yılında dünyaya gelen Serra Pirinç, Bizim Hikaye dizisinde boy göstermiştir.

ERDEM AKAKÇE (MECZUP ABDULLAH)

1 Ocak 1976 yılında Konya'da doğdu. Ankara Özel Yükseliş Koleji'nden sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Profesyonel sahne yaşamına ilk kez Dostlar Tiyatrosu'nun sergilediği "Yalınayak Sokrates" adlı oyunla başladı. Ertesi sezon Ankara Ekin Tiyatrosu'nda Slawomir Mrozek'in "Polisler" adlı eserinden uyarlanan "Son Mahkum"'da oynadı. Daha sonra yeniden Dostlar Tiyatrosu'na katıldı. Tankred Dorst'un "Oyuncu", Laurent Baffie'nin "Yarışma", Genco Erkal'ın uyarladığı "Yaşasın Savaş" ve Behiç Ak'ın "Fay Hattı" adlı oyunlarda oynadı.

Yarışma'daki rolüyle; Avni Dilligil, Yaşasın Savaş'la; Ankara Sanat Kurumu, Fay Hattı'yla; Afife Jale Ödüllerini kazandı.

Anlat İstanbul adlı sinema filminde, Biz Size Aşık Olduk, Bir İstanbul Masalı ve 29-30 adlı TV dizilerinde oynadı.

OSMAN ALKAS (TAHSİN KORKMAZER)

3 Kasım 1955 yılında KKTC Lefkoşa‘da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Lefkoşa’da tamamlamıştır. Ailesinin oyunculuk konusunda tepkisine rağmen Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana bilim Dalı mezunudur.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun kurucularındandır ve halen aktif olarak üyesidir. 2009 yılında Satirigo Tiyatrosu'ndan "Başarı ve Barış Ödülü"nü almıştır. Alkaş bir çok dizi ve filmde başarılı bir şekilde oynamıştır. Ayrıca reklam filmlerinde de oynamıştır. Tv programları da yapan ünlü oyuncu aynı zamanda radyo programları da yapmıştır. öyle bir geçer zaman ki dizisinde oynamıştır.

Osman Alkaş, kendisi gibi tiyatrocu olan Deniz Çakır ile yakın bir ilişkiye sahiptir. Aralarında nikah yoktur; ama Çakır'ı "hayat arkadaşım" olarak tanımlamaktadır. Alkaş Kıbrıs'ta yaşamaktadır. Dizi çekimleri için ara sıra İstanbul'a gelmektedir. Ayrıca usta oyuncunun 3 tane köpeği mevcuttur. Usta oyuncu 180 cm boyunda ve 99 kilodur.

GÖZDE KAYA (SULTAN KORKMAZER)

Gözde Kaya, 1988 yılın’da Antalya’da doğmuştur.

Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Fotoğrafçı Nihat Odabaşı tarafından İzmir’de keşfedilen Gözde Kaya; 2011 yılında Kalbim Seni Seçti dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Uçurum, Benim Hala Umudum Var, Gölgedekiler, Sil Baştan ve Çilek Kokusu dizilerinde rol almıştır.

Trt ekranlarında yayınlanan; başrolü Özlem Conker, Bülent İnal, Ezgi Eyüboğlu ve Akın Akınözü’nün paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer almakta ve Hatice Sultan karakterini canlandırmıştır.

NURHAN ÖZENEN (PERİHAN KORKMAZER)

Nurhan Özenen, 26 Ocak 1960 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda eğitim alan Özenen, 1978 yılında profesyonel oyunculuğa başladı. Ardından birçok TV dizilerinde yer aldı.

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüzyüze kalacaklardır.

VUSLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüzyüze kalacaklardı

Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan yolda gizemli bir “aşk yolculuğu” serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerin insana ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatacak.