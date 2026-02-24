Vuslat Derneği bu Ramazan 'Paylaşmasak ne olur' Diyor

“Paylaşmasak Ne Olur?” sorusuyla kamuoyunun düşünmeye davet edildiği; bir sofranın eksik kalmamasının, bir çocuğun gülümsemesinin ve bir ailenin mutluluğunun çoğu zaman küçük bir paylaşım sayesinde mümkün olduğuna dikkat çekiliyor.

Vuslat, bu slogan ile Ramazan’ın ruhunu hatırlatarak imkânı olan herkesi iyiliğin bir parçası olmaya çağırıyor.

Dernek, Ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye ve Gazze’nin yanı sıra Afrika ve Asya kıtasındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Afrika ve Asya’da yoksulluğun, kuraklığın ve çatışmaların etkilediği bölgelerde uzun süredir devam eden yardım faaliyetleri, Ramazan ayında da gıda, nakdi destek ve iftar organizasyonlarıyla sürdürülüyor.

Vuslat, Ramazan ayında fitre ve fidye bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için aracılık yapıyor; zekât bağışları ise yetimler, öğrenciler ve dar gelirli ailelere yönlendiriliyor. Yardım çalışmalarında öncelikli bölgelerden birinin Gazze olduğu ifade ediliyor.

Dernek, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye su, yakıt, tıbbi malzeme, hijyen ürünleri, kumanya, sıcak yemek, çadır ve giyim yardımı ulaştırdığını hatırlatıyor. Ramazan süresince bölgede insani yardım faaliyetleri artırılıyor; Gazze’de her gün iftar ve imkânlar dâhilinde sahur sofraları kuruluyor, bölgedeki ailelere düzenli gıda desteği sürdürülüyor.

Ramazan çalışmaları kapsamında yurt içi ve yurt dışında yapılan kumanya dağıtımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Ayrıca medreselerde düzenlenen iftar organizasyonları ve yetim, öğrenci ile ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan nakdi desteklerle farklı bölgelerdeki hanelere ulaşılıyor.

Vuslat Derneği, Ramazan Bayramı’nda da Türkiye’de ve yurt dışında ihtiyaç sahibi çocuklar ile yetimlere bayramlık kıyafet ve harçlık desteği sağlamayı planlıyor. Açıklamada, hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen çalışmaların Ramazan boyunca devam ettiği ve bağışçıların projelere destek vermeye davet edildiği ifade ediliyor.