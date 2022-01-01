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Aktüel Vurulan yaralı, hastane önüne bırakıldı
Aktüel

Vurulan yaralı, hastane önüne bırakıldı

Kırıkkale'de hastane önüne bırakılan ve tabanca ile vurularak yaralandığı belirlenen kişi tedaviye alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 20:37:00 -
Vurulan yaralı, hastane önüne bırakıldı

Kırıkkale-Keskin'de hastane önüne bırakılan ve tabanca ile vurularak yaralandığı belirlenen kişi tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Devlet Hastanesi çalışanları, otomobille getirilen bir kişinin hastane önüne bırakıldığını fark etti.

Görevliler, bacağından tabancayla vurularak yaralandığı belirlenen K.C'yi (49) hastaneye taşıdı.

K.C, müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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