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Gündem Vurmadılar, kırmadılar! AK Gençlik'ten örnek Starbucks eylemi
Gündem

Vurmadılar, kırmadılar! AK Gençlik'ten örnek Starbucks eylemi

Yeniakit Publisher
2023-11-15 18:34:00 -

AK Parti Şahinbey Gençlik Kolları üyeleri katil İsrail'e destek veren Starbucks şubesine giderek oturma eylemi yaptı.

İsrail'in saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürerken, AK Parti Gençlik Kolları'ndan boykot edilen Starbucks Şahinbey şubesinde oturma eylemi düzenlendi.

Masalara oturan AK Partili gençler sessizlik için katilleri ve katillere verilen desteği protesto etti.

O anlar gençler tarafından amatör kamerayla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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