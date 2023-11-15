Vurmadılar, kırmadılar! AK Gençlik'ten örnek Starbucks eylemi
AK Parti Şahinbey Gençlik Kolları üyeleri katil İsrail'e destek veren Starbucks şubesine giderek oturma eylemi yaptı.
İsrail'in saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürerken, AK Parti Gençlik Kolları'ndan boykot edilen Starbucks Şahinbey şubesinde oturma eylemi düzenlendi.
Masalara oturan AK Partili gençler sessizlik için katilleri ve katillere verilen desteği protesto etti.
O anlar gençler tarafından amatör kamerayla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
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