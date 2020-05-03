Vuhan laboratuvarı fotoğrafları örtbas etti! Tek tek sildiler

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün laboratuvarlarında çalışan bilim adamlarının yarasaları incelediği ve bilim adamlarının mağaraları gezdiği fotoğrafları web sitesinden kaldırdığı ortaya çıktı.

Enstitünün web sitesinden çok az koruyucu ekipmanla mağara gezen görevlilerin ve Mart 2018'de, ABD'li bilim ve teknoloji uzmanı Rick Switzer'in enstitüye yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları kaldırdığı öğrenildi.

Dailymail'in aktardığına göre Aralık ayında internette yayınlanan bir videoda ise Vuhan Hastalık Kontrol Merkezi'nde bir araştırmacı olan Tian Junhua'yı mağaralardan numune topladığını söylemiş ve "Her şeyi kirleten yarasaların dışkısına kolayca temas ediliyor. Oldukça riskli. Korkuyu hissediyorum. Enfeksiyon korkusu" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump virüsün Çin'deki labaratuarlardan yayıldığını iddia ediyor.

ABD'nin CNN televizyonu da ABD istihbaratının koronavirüs salgınının sıfır noktası kabul edilen Wuhan'daki viroloji laboratuvarında üretildiği iddialarını araştırdığını bildirmişti.ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin, "Koronavirüsün kökeninin Wuhan Viroloji Enstitüsü olduğundan emin olmanızı sağlayan herhangi bir şey gördünüz mü?" sorusuna, "Evet, gördüm" şeklinde yanıt vermişti.