0553 313 94 23

Vücuttaki morluklar için hangi bölüme gidilir? Vücut morarmasında hangi hekime gidilir?

Morarmalar, özellikle kendiliğinden oluşmuşsa önemli bir soruna işaret ediyor olabilir. Cildiniz ufak tefek çarpmalarda bile morarıyorsa, işi ciddiye almalısınız. Çünkü her iki durum da pıhtılaşma sisteminde bir arızaya işaret edebilir. Peki vücuttaki morluklar için hangi bölüme gidilir? Vücut morarmasında hangi hekime gidilir? İşte yanıtı...

28 Ocak 2019 Pazartesi 20:57
Vücuttaki morluklar için hangi bölüme gidilir? Vücut morarmasında hangi hekime gidilir?

Morarmalar, özellikle kendiliğinden oluşmuşsa önemli bir soruna işaret ediyor olabilir. Cildiniz ufak tefek çarpmalarda bile morarıyorsa, işi ciddiye almalısınız. Çünkü her iki durum da pıhtılaşma sisteminde bir arızaya işaret edebilir. Peki vücuttaki morluklar için hangi bölüme gidilir? Vücut morarmasında hangi hekime gidilir? İşte yanıtı...

Önemsemediğiniz morlukların altında ciddi hastalıklar yatıyor olabilir. Lösemi ve hemofili bu sorunlar arasındadır. Morluklar sırasıyla; kırmızı, mavi, mor, lacivert, kahverengi, yeşil ve sarı renklerini alır.

Damarlarda dolaşan kanın hem olağan koşullarda pıhtılaşmasını önleyen hem de herhangi bir nedenle meydana gelen kanamayı anında durduran mükemmel sistemlere sahibiz. Sağlıklı bir kişide bu sistemler tıkır tıkır çalışır. Ne var ki kemik iliğinde, dalakta ya da damar yapısında meydana gelen bazı sorunlarda bu sistemlerin çalışması bozulabiliyor.

Başlangıçta mor renkli olan bu lekeler zamanla kahverengi, sarı, yeşil renklere dönüşerek iki-üç haftalık bir sürede ancak kayboluyor. Eğer şimdiye kadar kolunuzdan tahlil amacıyla veya başka bir sebeple kan aldırdıysanız ya da damar içi bir enjeksiyon yaptırdıysanız, işlem sonrasında meydana gelen morarmaların sebebi de bu duruma benziyor.

 

Vücutta sebepsiz morluklar neden oluşur?

* Travmalar: Morluklar genelde düşme, çarpma gibi ufak kazalar ve daha büyük travmalar sonucunda gelişir. Bu olay normal karşılanır. Morluğun oluştuğu bölgedeki derinin altında bulunan damarlarda renk değişikliği gözlenir. Bu tarz morluklar 2 - 3 haftada kendiliğinden iyileşir.

* Yaşlanma: Yaşlanmayla damarların hasar görmesi kolaylaşır. Cilt eskisi kadar esnek değildir. Ayrıca deri altındaki yağ tabakası da azalmıştır. Bu nedenle en ufak kazada morluk oluşabilir, damarlar kolayca hasar görebilir.

* Uzun süre kullanılan ilaçlar: Kan veya cilt üzerinde inceltici etkiye sahip ilaçlar, kan inceltici ve pıhtı önleyici ilaçlar, kortizon içeren ilaçlar, E vitamini, ginkgo ve balık yağı kullanımında cilt normalden daha dayanıksız hale gelir ve en ufak bir kazada morarma ortaya çıkar. Sürekli ağrı kesici kullananlarda da bacaklarda morarma olabilir. Alerji, astım, egzama ilaçları kullananlarda ise hafif şiddetteki darbelerde morluklar gelişir.

* Çeşitli hastalıklar: Lösemi, Hemofili, Trombosit fonksiyon bozuklukları, Von Willebrant ve Fibrinojen eksikliği. Lösemi, en önemli ve hayati tehlike arz eden morluk sebebidir. Hastalarda başka farklı belirtiler de vardır.

Hemofili, genetik bir kan hastalığıdır. Kanın pıhtılaşma sistemi bozulur. Kanın pıhtılaşmasında rol alan trombositlerin sayıları azalırsa, morluklara yol açan kanamalar oluşur.

Von Willebrant, genetik nedenlere bağlı ortaya çıkan bir kan hastalığıdır.

* C vitamini eksikliği
* K vitamini eksikliği
* Diyabet
* Kalp damar hastalıkları
* Karaciğer sorunları

Uzun süre geçmek bilmeyen ve sanki hiçbir neden yokken ortaya çıkmış gibi görünen morluklar hastalıkların veya vücudunuzdaki olağan dışı durumların belirtisi olabilir. Ancak unutmayın ki, bu hastalıkların tek belirtisi morluk değildir. Yani sadece morlukların ortaya çıkması, altta yatan nedeni saptamak için yeterli olmaz.
Bu yüzden de morluk şikayetiyle ilgili doktora başvurduğunuzda, kan testinin yanı sıra sizden başka testler de isteyebilir ya da sizi farklı bölümdeki doktorlara yönlendirebilir.

Vücuttaki morarmalar için hangi doktora / bölüme gidilir?

Vücutta morarma kendiliğinden oluştuysa Dahiliye bölümüneveya ya da Hematoloji bölümüne, morarma bir darbe ve çarpma kaynaklı ise Cildiye bölümüne gidilmelidir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 20:57
  1. vücut morarma
  2. Morarmalar
  3. vücutta morluk
  4. vücutta morluk için hangi doktora gidilir
  5. vücutta sebepsiz morarmalar için
  6. sağlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela'da 632 protestocu serbest bırakıldı
    1. Venezuela'da 632 protestocu serbest..
    2. ABD'den skandal ötesi Venezuela kararı
    3. Vücuttaki morluklar için hangi bölüme..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Hamile kadını paletli ambulansla..
    6. CHP'de büyük kavga! Adaylığı açıklanan..
    7. 16 yaşındaki genç silahla vurulmuş..
    8. Tatvan'da kick boks ve muay thai kampı
    9. Göztepe, Fenerbahçe maçının..
    10. Bartın Uluyayla'da mahsur kalan 3 kişi..
    11. "Mülteciler Libya'ya iade edilmemeli"
    12. Galatasaray'da Boluspor maçı..
    13. MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor..
    14. Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçından..
    15. Prof. Dr. Halil İnalcık anıldı
    16. Unvanını geri alan dünya şampiyonu..
    17. IFRC'den AB'ye "düzensiz göçmen" tepkisi
    18. Rusların sakladığı savaş: Sahl Gab ele..
    19. FKÖ'den 3 grup Fetih'in yeni hükümet..
    20. Koç Holding'ten yurt dışı borçlanma..
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?