Morarmalar, özellikle kendiliğinden oluşmuşsa önemli bir soruna işaret ediyor olabilir. Cildiniz ufak tefek çarpmalarda bile morarıyorsa, işi ciddiye almalısınız. Çünkü her iki durum da pıhtılaşma sisteminde bir arızaya işaret edebilir. Peki vücuttaki morluklar için hangi bölüme gidilir? Vücut morarmasında hangi hekime gidilir? İşte yanıtı...

Önemsemediğiniz morlukların altında ciddi hastalıklar yatıyor olabilir. Lösemi ve hemofili bu sorunlar arasındadır. Morluklar sırasıyla; kırmızı, mavi, mor, lacivert, kahverengi, yeşil ve sarı renklerini alır.

Damarlarda dolaşan kanın hem olağan koşullarda pıhtılaşmasını önleyen hem de herhangi bir nedenle meydana gelen kanamayı anında durduran mükemmel sistemlere sahibiz. Sağlıklı bir kişide bu sistemler tıkır tıkır çalışır. Ne var ki kemik iliğinde, dalakta ya da damar yapısında meydana gelen bazı sorunlarda bu sistemlerin çalışması bozulabiliyor.

Başlangıçta mor renkli olan bu lekeler zamanla kahverengi, sarı, yeşil renklere dönüşerek iki-üç haftalık bir sürede ancak kayboluyor. Eğer şimdiye kadar kolunuzdan tahlil amacıyla veya başka bir sebeple kan aldırdıysanız ya da damar içi bir enjeksiyon yaptırdıysanız, işlem sonrasında meydana gelen morarmaların sebebi de bu duruma benziyor.

Vücutta sebepsiz morluklar neden oluşur?

* Travmalar: Morluklar genelde düşme, çarpma gibi ufak kazalar ve daha büyük travmalar sonucunda gelişir. Bu olay normal karşılanır. Morluğun oluştuğu bölgedeki derinin altında bulunan damarlarda renk değişikliği gözlenir. Bu tarz morluklar 2 - 3 haftada kendiliğinden iyileşir.

* Yaşlanma: Yaşlanmayla damarların hasar görmesi kolaylaşır. Cilt eskisi kadar esnek değildir. Ayrıca deri altındaki yağ tabakası da azalmıştır. Bu nedenle en ufak kazada morluk oluşabilir, damarlar kolayca hasar görebilir.

* Uzun süre kullanılan ilaçlar: Kan veya cilt üzerinde inceltici etkiye sahip ilaçlar, kan inceltici ve pıhtı önleyici ilaçlar, kortizon içeren ilaçlar, E vitamini, ginkgo ve balık yağı kullanımında cilt normalden daha dayanıksız hale gelir ve en ufak bir kazada morarma ortaya çıkar. Sürekli ağrı kesici kullananlarda da bacaklarda morarma olabilir. Alerji, astım, egzama ilaçları kullananlarda ise hafif şiddetteki darbelerde morluklar gelişir.

* Çeşitli hastalıklar: Lösemi, Hemofili, Trombosit fonksiyon bozuklukları, Von Willebrant ve Fibrinojen eksikliği. Lösemi, en önemli ve hayati tehlike arz eden morluk sebebidir. Hastalarda başka farklı belirtiler de vardır.

Hemofili, genetik bir kan hastalığıdır. Kanın pıhtılaşma sistemi bozulur. Kanın pıhtılaşmasında rol alan trombositlerin sayıları azalırsa, morluklara yol açan kanamalar oluşur.

Von Willebrant, genetik nedenlere bağlı ortaya çıkan bir kan hastalığıdır.

* C vitamini eksikliği

* K vitamini eksikliği

* Diyabet

* Kalp damar hastalıkları

* Karaciğer sorunları

Uzun süre geçmek bilmeyen ve sanki hiçbir neden yokken ortaya çıkmış gibi görünen morluklar hastalıkların veya vücudunuzdaki olağan dışı durumların belirtisi olabilir. Ancak unutmayın ki, bu hastalıkların tek belirtisi morluk değildir. Yani sadece morlukların ortaya çıkması, altta yatan nedeni saptamak için yeterli olmaz.

Bu yüzden de morluk şikayetiyle ilgili doktora başvurduğunuzda, kan testinin yanı sıra sizden başka testler de isteyebilir ya da sizi farklı bölümdeki doktorlara yönlendirebilir.

Vücuttaki morarmalar için hangi doktora / bölüme gidilir?

Vücutta morarma kendiliğinden oluştuysa Dahiliye bölümüneveya ya da Hematoloji bölümüne, morarma bir darbe ve çarpma kaynaklı ise Cildiye bölümüne gidilmelidir.