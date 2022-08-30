Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!

Ayak detoksu, belirli yiyecekleri diyetinizden çıkarmadan, zaman içinde biriken toksinleri vücudunuzdan temizlemeye yardımcı olan etkili ve kolay bir yol olabilir. Ayrıca ayak detoksu yapan kişiler tarafından en güvenilir ve hızlı çözüm olarak da tercih sebebidir.

Vücudunuzdaki Toksinleri Atan Detoks Tarifleri

Ayak detoksunu evde kendiniz herhangi bir uzman doktora ihtiyaç duymadan kendiniz de yapabilirsiniz, üstelik hiçbir elektrikli alete de ihtiyacınız olmadan.

Şimdi size vereceğimiz tarif ise buna benzer fakat ayağa bir ped sarmıyoruz direk hazırlayacağımız sıvının içinde bekletiyoruz ve sonuç inanılmaz. Dakikalar içinde ayak detoksumuz etkisi gösterecek ve sıvının renginin değiştiğine şahit olacaksınız.

1- İyonik Ayak Banyosu

Ayak detoksu ile vücudunuzda biriken zehirli sıvılar hazırladığınız sıcak tuzlu suda pozitif ve negatif iyonlar ile etkileşime girerek iyonik bir ortam oluşturma prensibine dayanır.

Malzemeler;

Epsom tuzu (Aktarlardan satın alabilirsiniz)

Bentotit kil (Aktarlardan satın alabilirsiniz)

Organik elma sirkesi

Sıcak (Kaynar) su

Yapılışı;

Ayağınızı içine koyacağınız ve bekleteceğiniz büyüklükte leğene kaynar suyu dökün, üzerine yarım su bardağı epsom tuzunu ilave edin. 2 çorba kaşığı bentotit kilini ve 1 çorba kaşığı elma sirkesini de ilave ettikten sonra iyice karıştırın. Karışım homojen olana kadar karıştırmaya devam edin. Gerekirse karışımı inceltmek için biraz daha su ilave edebilirsiniz. Ayağınızı yakmayacak sıcaklığa gelene kadar soğumasını bekleyin.

Şimdi ayaklarınızı detoks suyuna koyun ve en az 15 dakika bekletin. Unutmayın ne kadar çok bekletirseniz o kadar iyi. Ortalama 30 dakika beklettiğinizi varsayarsak şimdi ayaklarını çıkartın ve 10 dakika kadar kurumasını bekleyin.

Ayaklarınızı ayak detoksu içinde beklettikçe suyun renginin değiştiğini farketmiş olmalısınız. Bu renk değişiminin sebebi ayaklarınızda ve vücudunuzda biriken vücut sıvıları ve zehirli toksinlerin ayaklardan dışarı atılmasıdır. Bu sıvının renginin değişmesi genellikle sağlıksız beslenme ve işlenmiş gıdaların, doymuş yağların tüketilmesi neticesinde vücutta biriken zehirli toksinlerdir.

Ayak detoksunu ayda 1-2 kere yapmak sizin enerjik, sağlıklı ve dinç olmanızı sağlar. Organların sağlıklı olmasını, pek çok hastalığın ilaçsız olarak atlatılmasını sağlar.

2- Kil Detoksu

Malzemeler;

Yarım su bardağı banyo tuzu

Yarım bardak kil

Hazırlanışı;

Ayağınızı koyacağınız kabı sıcak su ile doldurun ve Epsom tuzunu ekleyin. Daha sonra, bentonit kilini tahta bir kaşıkla biraz su ile karıştırın, sonra kaba ekleyin. Vücudunuzu toksinlerden arındırmak için 20-30 dakika kadar ayaklarınızı içinde bekletin.

3- Oksijen Detoksu

Malzemeler;

1 çorba kaşığı kuru zencefil tozu

2 bardak oksijenli su

Hazırlanışı;

Ayaklarınızı koyacağınız kabı ılık suyla doldurun ve zencefil ve oksijenli suyu ekleyin, ardından vücudunuzdan toksinleri çıkarmak için 30 dakika süreyle ayaklarınızın suyu emmesini bekleyin.

Tüm bu ayak detokslarından size en uygun olanı seçerek uygulamaya başlayın. En geç bir hafta içerisinde genel sağlık durumunuzda iyileşme ve rahatlama göreceksiniz. Sağlıkla kalın!

4- Elma Sirkesi Detoksu

Malzemeler;

Çeyrek fincan sirke

Hazırlanışı;

Çeyrek fincan kadar sirkeyi küçük bir leğenin içinde biraz suyla birlikte karıştırın. Ayaklarınızı bu çözeltinin içine koyun. Ayak bu çözeltinin içinde 10 dk kadar bekletilir. Dinlendirmenin yanı sıra ayak mantarlarına çok iyi gelen bir yöntemdir.