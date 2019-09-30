Vücudundan parça istiyorlar! Eski liderleri çalınmasın diye tabutun üzerine beton döktüler

Zimbabve'nin eski lideri Robert Mugabe, ailesinin 'bedeni çalınır endişesi' nedeniyle çelik bir tabutla toprağa verildi.

20 gündür anlaşamıyorlardı

Zimbabve'nin eski lideri Robert Mugabe'nin cenazesi, ailesi ve hükümet arasında yaklaşık 20 gündür devam eden anlaşmazlığın ardından hafta sonu defnedildi. Ailenin isteği üzerin Mugabe, cumartesi günü doğduğu köy olan Zvimba'da, ikinci eşi Grace Mugabe'nin evinin yakınındaki bir alanda özel bir törenle toprağa verildi.

Tabutu değiştirildi

Ancak defin, sıra dışı önlemleri de gözler önüne serdi. Singapur'da 6 Eylül'de yaşamını yitiren lideri taşıyan tabutun, başkent Harere'ye getirildikten sonra 'güvenlik gerekçesiyle' değiştirildiği belirtildi.

"Vücudundan parça istiyorlar"

Mugabe'nin en büyük yeğeni Leo Mugabe, "İnsanlar gerçekten onun vücudunun ya da vücudundan parçaların peşinde, o yüzden kurcalanmaya dayanıklı bir tabut istedik. Bu nedenle tabut değiştirildi" dedi.

Çelik yetmedi beton da döktüler

Çelikten yapılan tabutun üzeri de betonla kapatıldı. Robert Mugabe, Zimbabve'yi 37 yıl yönettikten sonra 2017'de istifaya zorlanmış ve 93 yaşında görevi bırakmıştı.