Vücudundan parça istiyorlar! Eski liderleri çalınmasın diye tabutun üzerine beton döktüler
Afrika ülkesi Zimbabve'yi 37 yıl yöneten ve 6 Eylül'de yaşamını yitiren Robert Mugabe'nin cesedinin çalınmasından korkan halk, eski lideri çelik tabuta koyup üzerine de beton döktü.30 Eylül 2019 Pazartesi 14:15
Zimbabve'nin eski lideri Robert Mugabe, ailesinin 'bedeni çalınır endişesi' nedeniyle çelik bir tabutla toprağa verildi.
20 gündür anlaşamıyorlardı
Zimbabve'nin eski lideri Robert Mugabe'nin cenazesi, ailesi ve hükümet arasında yaklaşık 20 gündür devam eden anlaşmazlığın ardından hafta sonu defnedildi. Ailenin isteği üzerin Mugabe, cumartesi günü doğduğu köy olan Zvimba'da, ikinci eşi Grace Mugabe'nin evinin yakınındaki bir alanda özel bir törenle toprağa verildi.
Tabutu değiştirildi
Ancak defin, sıra dışı önlemleri de gözler önüne serdi. Singapur'da 6 Eylül'de yaşamını yitiren lideri taşıyan tabutun, başkent Harere'ye getirildikten sonra 'güvenlik gerekçesiyle' değiştirildiği belirtildi.
"Vücudundan parça istiyorlar"
Mugabe'nin en büyük yeğeni Leo Mugabe, "İnsanlar gerçekten onun vücudunun ya da vücudundan parçaların peşinde, o yüzden kurcalanmaya dayanıklı bir tabut istedik. Bu nedenle tabut değiştirildi" dedi.
Çelik yetmedi beton da döktüler
Çelikten yapılan tabutun üzeri de betonla kapatıldı. Robert Mugabe, Zimbabve'yi 37 yıl yönettikten sonra 2017'de istifaya zorlanmış ve 93 yaşında görevi bırakmıştı.
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