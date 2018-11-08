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Vücuduna sardığı esrarla yakalandı

Elazığ'da emniyet güçlerinin Elazığ-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçtaki iki kişiden birinde, vücuduna sarılı halde 4 kilogram esrar ele geçirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:35
Vücuduna sardığı esrarla yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, otomobildeki iki kişiden birinin vücuduna sarılı vaziyette 4 kilogram esrar ele geçirildi.

İkisi de tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 48 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen terazi ile tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:35
  1. uyuşturucu operasyonu
  2. uyuşturucu
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
  4. Elazığ-Diyarbakır kara yolu
  5. uyuşturucu hap
  6. uyuşturucu satışı

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