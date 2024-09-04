Volvo Cars, yeni, gelişmiş Volvo XC90’ı ve Tamamen Elektrikli SUV’u yeni Volvo EX90’ı tanıttı

Volvo Cars için bir ikon olarak tanımlanan ve aynı zamanda en çok satan modeli olan amiral gemisi SUV modeli XC90 ve Volvo Cars’ın güvenlik standartlarını yeniden tanımlayan ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı sunan yedi koltuklu, tamamen elektrikli yeni SUV’u Volvo EX90, Göteborg’da tanıtıldı. Pek çok alanda ödül kazanan bu amiral gemisi SUV modeli XC90, iç ve dış tasarımındaki teknolojik yenilikler ve estetik güncellemeler sayesinde her zamankinden daha güçlü bir konuma ulaştı.

Sunduğu "konfor" ile öne çıkan, yedi koltuklu premium SUV modeli XC90, aynı zamanda yollardaki en güvenli otomobillerden biri olarak tanınıyor. XC90’ın plug-in hybrid versiyonu, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 70 kilometreden fazla elektrikli menzil sunarak, her zaman B planı sunan rahat bir elektrikli sürüş deneyimi sağlıyor.* Bu özellik birçok sürücünün günlük seyahatini sıfır egzoz emisyonu ile tamamlamasını mümkün kılıyor. Ayrıca Volvo Cars’ın verilerine göre sürücüler, en yeni plug-in hybrid Volvo modellerinde kat ettikleri toplam mesafenin yaklaşık yarısını sadece elektrik gücüyle tamamlıyor.**

Yeni ve daha modern dış tasarım, XC90'ın görünümünü daha da güçlü hale getiriyor. Bu tasarım, Volvo Cars’ın tamamen elektrikli otomobil üreticisi olma yolundaki vizyonunu yansıtırken, markanın diğer yeni, tamamen elektrikli modellerine de atıfta bulunuyor. Yenilenen iç mekân, yeni EX90 ve EX30 modellerinde görülen kullanıcı deneyimlerini yeni XC90’a taşınıyor.

Dengeli bir ürün portföyü

Volvo Cars CEO'su Jim Rowan, “Yeni XC90, güven duygusunu her yönüyle hissettiriyor. Bu hiç de şaşırtıcı değil; hibrit amiral gemimiz yıllardır en çok satan modellerimizden biri ve hâlâ müşterilerimizin favorisi. Konfor, geniş alan, lüks, çok yönlülük ve hibrit verimliliği... XC90, tüm bu özellikleri bir arada sunuyor. XC90 ve onun tamamen elektrikli kardeşi EX90, tam elektrifikasyona geçiş sürecimizde bize dengeli bir portföy sağlıyor” dedi.

Jim Rowan EX90 için ise "EX90'ı farklı sürüş koşulları ve yol şartlarında test ettikten sonra, bu otomobilin şimdiye kadar yaptığımız en iyi otomobil olduğunu güvenle söyleyebilirim. Şarj deneyiminden yol tutuşuna, sürüş konforundan kabinin sessizliğine, olağanüstü ses sisteminden güvenlik ve gelişmiş kullanıcı arayüzüne kadar – EX90, daha önce yapılmış herhangi bir Volvo'ya benzemiyor. Bu, Volvo Cars için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor” diyerek sözlerine devam etti.

Volvo Cars’ın tamamen elektrikli modeller ve plug-in hybrid modeller arasında kurduğu bu denge, şirketin elektrifikasyon çalışmalarını güçlendirerek devam etmesini sağlıyor.

Yeni jenarasyon kullanıcı deneyimi için tasarlanmış dokunmatik ekran



Yeni XC90’ın daha yüksek çözünürlüklü ve daha büyük merkezi bilgi-eğlence ekranı, mevcut kullanıcı deneyimini iyileştirirken; yeni özellikler, uygulamalar ve kablosuz yazılım güncellemeleri sürücülere daha zengin bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Volvo Cars Ürün ve Strateji Lideri Erik Severinson, XC90’ın müşteri deneyiminde önemli bir gelişme sağlayacak ve sürücülere insan odaklı teknoloji çözümleri sunma yolculuğunda önemli bir adım oluşturacak yeni uygulamalarını vurgulayarak; ”Kullanıcı deneyimini zaman içinde daha da iyileştirmek için uzaktan ulaşılabilir güncellemeler yoluyla sunulan yeni ve gelişmiş özelliklerle sürücülerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sürekli ve sorunsuz bir şekilde uyarlamaya devam ediyoruz. Yeni XC90'ın içindeki deneyimi geliştirmek adına daha büyük, 11,2 inçlik bağımsız bir merkezi ekran ekledik. Ayrıca piksel yoğunluğunu yüzde 21 artırarak daha net bir görüntü sağladık. Elbette bu ekranın içeriğinde de büyük değişiklikler yapıldı. Artık haritalar, medya ve telefon gibi en yaygın uygulamalar ve kontroller ana ekranda yer alıyor. Bu teknoloji, Volvo’nun en yeni elektrikli otomobilleriyle aynı kuruluma sahip. Böylece sürücüler, en sık kullandığı özelliklere ulaşmak için ekrana daha az dokunuyor. Örneğin, kullanıcı navigasyon yönlendirmelerini takip ediyor ve aynı zamanda müziği değiştirmek istiyorsa medya özelliğine erişmek için artık Google Haritalar'dan çıkmasına gerek kalmıyor. Ekranda duruma göre gösterilen, içeriği değiştiren ve en son kullanılan uygulamaları görüntüleyen bağlamsal bir alan da yer alıyor” dedi.

Yeni XC90 yollardaki en güvenli otomobillerden biri

En güvenli otomobillerden biri olarak tasarlanan XC90, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleri ile donatıldı. Yeni XC90, radar ve ön kamerayı kullanarak karşı şeride girip girmediğinizi tespit edebiliyor ve çarpışma riskini önlemek için sizi güvenli bir şekilde kendi şeridinize yönlendirebiliyor. Aynı zamanda, yoldan çıkma riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, diğer araçlarla, yayalarla, bisikletlilerle ve İsveç'te sıkça görülen geyik gibi büyük hayvanlarla çarpışmayı önlemeye yönelik frenleme ve yönlendirme sistemlerine de sahip.

Efsanevi konfor XC90’da standart olarak sunuluyor

Yeni XC90, efsanevi oturma konforu ve standart olarak sunulan iyileştirilmiş süspansiyon sistemiyle her zamankinden daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor. Her bir amortisör, daha güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi için hem konforu hem de dengeyi optimize etmek üzere mevcut yol koşullarına mekanik olarak uyum sağlayabiliyor.

Havalı süspansiyon seçeneği de sunulan yeni XC90 modelinde, sürücünün tercihine göre otomobil yerden 20 mm alçalabiliyor ve 40 mm yükselebiliyor. Bu özellik, otomobilin içine girerken veya çıkarken rahatlık, yüksek hızlarda daha iyi bir aerodinamik sürüş ve engebeli arazide ilave sürüş yüksekliği gibi avantajlar sunuyor. Yeni XC90’ın bazı bölümlerine eklenmiş ekstra yalıtım ise otomobilin içerisinde rüzgâr sesinin ve yol gürültüsünün çok daha az hissedilmesini sağlıyor.

Yenilenen iç mekânla birlikte modern İskandinav tasarımları, yeniden tasarlanmış bir gösterge paneliyle birlikte geliyor. Yatay şekle sahip gösterge paneli, birinci sınıf geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan dekoratif detaylarla süslenmiş ve yenilenen dikey havalandırma tasarımıyla tamamlanmış. Geliştirilmiş aydınlatma, gece yolculuklarında lüks hissini artırıyor.

Yeni XC90’ın kabini daha da kullanışlı hale getirildi. Orta konsola, ince içecek kutuları için ek bir küçük bardak tutucu eklendi ve kablosuz telefon şarj imkânı sağlayan alan daha erişilebilir bir konuma yerleştirildi.

XC90’da bir sahnenin, konser salonunun veya caz kulübünün akustiğinin aslına sadık kalabilen, bir otomobil için en iyi ses sistemlerinden biri olan Bowers & Wilkins High Fidelity ses sistemi yer alıyor.

Yeni Volvo XC90'ın üretiminin 2024 yılı sonlarında başlaması doğrultusunda Türkiye pazarında 2025 yılı itibariyle satışa sunulması planlanıyor.

Volvo EX90 ile güvenlik ve sürdürülebilirlikte yeni standartlar



Göteborg’da gerçekleştirilen lansmanda XC90’ın yanı sıra merakla beklenen Volvo Cars'ın güvenlik, sürdürülebilirlik ve insan odaklı teknoloji alanlarında yeni standartlar belirleme konusundaki kararlılığını temsil eden EX90 da görücüye çıktı.

Tamamen elektrikli bir altyapı platformu üzerinde geliştirilen Volvo EX90, WLTP standartlarına göre, tek bir şarjla 600 kilometreye menzili sunuyor ve 30 dakikadan kısa sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

Volvo EX90, önceki tüm Volvo modellerinden daha yüksek seviyede güvenlik özelliklerine sahip. Sürücüsünü ve çevresini korumak için tasarlanmış ileri düzey güvenlik sistemleri ile donatılan EX90; kamera, radar ve Lidar gibi son teknoloji sensörler aracılığıyla çevresini algılayarak sürüş güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor. Bu sensörler, sürücünün dikkat dağınıklığı veya yorgunluk gibi durumlarını tespit ederek gerektiğinde müdahale ediyor.

EX90, dış dünyanın 360 derece gerçek zamanlı görünümünü oluşturmak için NVIDIA DRIVE üzerinde çalışan Volvo Cars’ın kendi yazılımını kullanıyor. Bu sistem, sürücünün tepkisini geciktiren durumlarda devreye girerek güvenliği sağlıyor. Lidar teknolojisi, gündüz veya gece, otoyol hızlarında bile küçük nesneleri algılayarak sürücünün harekete geçmesi için ek zaman yaratıyor.

EX90’ın 14,5 inçlik orta ekranı, Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play'deki favori uygulamaları içeren gelişmiş bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ile uyumlu olan sistem, standart 5G bağlantısı sayesinde uygulamaların kolaylıkla yüklenmesini sağlıyor. Ayrıca, Volvo’da bir ilk olan Dolby Atmos özelliğine sahip yeni Bowers & Wilkins ses sistemi ve baş desteğine entegre hoparlör sayesinde müzik deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Volvo EX90, telefona entegre anahtar teknolojisi ile kullanıcıların akıllı telefonlarını anahtar olarak kullanmalarına da olanak tanıyor.

Günlük yaşamı, düşünceli ve kullanıcı dostu özellikleriyle geliştirmek için tasarlanan Volvo Cars’ın amiral gemisi tamamen elektrikli SUV'u olan EX90’ın ilk partisi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarına sunuldu. Bu pazarlardaki Volvo kullanıcıları Eylül ayının sonuna kadar otomobilleriyle buluşabilecekler. Bu yılın son çeyreği ile 2025'in ilk çeyreği arasında ise diğer pazarlara ulaştırılması hedeflenen yeni EX90 için Türkiye’deki satış planları doğrultusunda tüm hazırlıkları devam ediyor.